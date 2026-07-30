ذخایر خون قم در وضعیت مطلوب است؛ آقایان ۹۶ درصد اهداکنندگان

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح عملکرد مجموعه انتقال خون استان قم اظهار کرد: ذخایر خون استان قم به صورت روزانه و متناسب با شرایط زمانی و همچنین میزان مصرف مراکز درمانی مدیریت می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی ذخایر خون استان در وضعیت مطلوب و معادل ۷ روز مصرف قرار دارد و در صورت نیاز، از طریق شبکه سراسری انتقال خون، بخشی از این ذخایر برای کمک به استان‌های معین از جمله تهران و دیگر استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم عنوان کرد: میزان ذخایر خون در طول سال ثابت نیست، به گونه‌ای که در برخی مقاطع مانند روزهای سرد سال معمولاً با کاهش ذخایر مواجه می‌شویم، اما در مناسبت‌های مذهبی و ایامی همچون تاسوعا و عاشورای حسینی و لیالی قدر، استقبال مردم از اهدای خون افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.



کبیری بیان کرد: حدود ۹۶ درصد اهداکنندگان خون در استان قم را آقایان و حدود ۴ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.



وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه می‌کنند که از این تعداد، معمولاً بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر واجد شرایط اهدای خون هستند و فرآیند اهدای خون را انجام می‌دهند.



گروه خونی O مثبت بیشترین فراوانی را دارد



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم بیان کرد: شایع‌ترین گروه خونی در میان اهداکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان خون در استان قم، گروه خونی O مثبت است و پس از آن گروه‌های A مثبت، B مثبت و AB مثبت بیشترین فراوانی را دارند.



وی افزود: در مجموع، حدود ۸۸ درصد از گروه‌های خونی موجود در میان اهداکنندگان را گروه‌های خونی مثبت تشکیل می‌دهند و کمتر از ۱۰ درصد مربوط به گروه‌های خونی منفی است.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم تصریح کرد: طبق ارزیابی‌های انجام شده، در برخی مناسبت‌های مذهبی میزان مراجعه مردم برای اهدای خون ۳ تا ۴ برابر روزهای عادی افزایش می‌یابد که این موضوع نقش مهمی در تقویت ذخایر خونی استان دارد.



کبیری تأکید کرد: باتوجه به اینکه خون و فرآورده‌های خونی خارج از بدن انسان ماندگاری محدودی دارند و امکان نگهداری طولانی‌مدت آنها وجود ندارد و بهترین محل نگهداری خون، رگ‌های انسان‌های سالم است؛ به همین دلیل از شهروندان درخواست می‌کنیم اهدای خون را تنها به مناسبت‌های خاص محدود نکنند.



وی اظهار کرد: در استان قم به طور متوسط هر ۹ دقیقه یک واحد خون یا فرآورده خونی در مراکز درمانی مصرف می‌شود و این موضوع اهمیت تأمین مستمر ذخایر خون را بیش از پیش نشان می‌دهد.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم عنوان کرد: استان قم دارای ۲ مرکز فعال اهدای خون شامل مرکز انتقال خون واقع در خیابان ۱۵ خرداد و مرکز اهدای خون واقع در میدان روح‌الله است که همه‌روزه از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳ آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند.

شروط لازم برای اهدای خون



کبیری اظهار کرد: افراد ۱۸ سال به بالا امکان اهدای خون دارند و سقف سنی برای افرادی که نخستین بار به مراکز انتقال خون مراجعه می‌کنند ۶۰ سال است اما اهداکنندگانی که سابقه اهدای خون دارند تا ۶۵ سالگی نیز می‌توانند با رعایت شرایط لازم نسبت به اهدای خون اقدام کنند.



وی افزود: حداقل وزن مورد نیاز برای اهدای خون ۵۰ کیلوگرم است و داوطلبان باید هنگام مراجعه، کارت ملی یا یکی از مدارک شناسایی معتبر دارای عکس و کد ملی را به همراه داشته باشند.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم بیان کرد: تمامی داوطلبان پیش از اهدای خون تحت مصاحبه، غربالگری و معاینه پزشکی قرار می‌گیرند که این فرآیند با دو هدف اساسی انجام می‌شود.



وی عنوان کرد: نخستین هدف، حفظ سلامت خود اهداکننده است تا اهدای خون هیچ‌گونه آسیبی برای وی ایجاد نکند و دومین هدف نیز اطمینان از سلامت خون و فرآورده‌های خونی است تا فرآورده‌ای ایمن و استاندارد در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.



چه افرادی به صورت موقت یا دائم از اهدای خون معاف می‌شوند



کبیری خاطرنشان کرد: افرادی که به کم‌خونی مبتلا هستند، بانوان در دوران بارداری یا شیردهی و همچنین افرادی که به برخی بیماری‌های قلبی، ریوی یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق خون مبتلا هستند، بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی ممکن است به صورت موقت یا دائم از اهدای خون معاف شوند.



وی ادامه داد: افرادی که مشمول معافیت موقت هستند، پس از برطرف شدن مشکل یا پایان دوره معافیت می‌توانند دوباره به مراکز انتقال خون مراجعه کرده و در صورت احراز شرایط، خون اهدا کنند.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم درباره فاصله زمانی مجاز میان دفعات اهدای خون گفت: آقایان می‌توانند هر ۳ ماه یک‌بار و حداکثر ۴ مرتبه در سال خون اهدا کنند و بانوان نیز مجاز هستند هر ۴ ماه یک‌بار و حداکثر ۳ مرتبه در سال نسبت به اهدای خون اقدام کنند.



وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اداره‌کل انتقال خون استان، مدیریت بحران و پشتیبانی از شبکه انتقال خون در شرایط خاص است تا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، امکان تأمین سریع خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز فراهم باشد.



کبیری افزود: در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله در سایر استان‌ها یا شرایطی که نیاز به خون افزایش پیدا می‌کند، شبکه سراسری انتقال خون با هماهنگی میان استان‌ها نسبت به تأمین نیاز مناطق حادثه‌دیده اقدام می‌کند.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم خاطرنشان کرد: در شرایط ویژه از جمله وقوع حوادث، جنگ یا برگزاری مراسم ملی، هماهنگی لازم با مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان برای حفظ و تقویت ذخایر خون و فرآورده‌های خونی انجام می‌شود تا در زمان نیاز، مراکز درمانی با کمبود خون مواجه نشوند.



جذب جوانان و بانوان در اولویت انتقال خون قم است



وی تأکید کرد: تجربه مدیریت رویدادهای مختلف نشان داده است که برنامه‌ریزی و حفظ ذخایر مناسب پیش از وقوع شرایط بحرانی، نقش مؤثری در پاسخگویی سریع به نیاز بیماران و مراکز درمانی دارد و استمرار اهدای خون از سوی مردم، مهم‌ترین پشتوانه این آمادگی است.



کبیری اظهار کرد: جوانان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی هر جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار ذخایر خون دارند و به همین دلیل جذب اهداکنندگان زیر ۳۵ سال از مهم‌ترین اهداف راهبردی اداره‌کل انتقال خون استان قم به شمار می‌رود.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم عنوان کرد: افزایش مشارکت بانوان نیز از دیگر اولویت‌های این مجموعه است، زیرا با وجود اینکه حدود نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل می‌دهند، در حال حاضر تنها حدود ۴ درصد از اهداکنندگان خون را زنان تشکیل می‌دهند.



وی بیان کرد: با توجه به اینکه میزان مصرف خون در مراکز درمانی برای بانوان قابل توجه است و همچنین نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد خون اهدایی بانوان از کیفیت و سلامت مطلوبی برخوردار است، افزایش حضور بانوان در چرخه اهدای خون از اهداف مهم انتقال خون استان محسوب می‌شود.



کبیری خاطرنشان کرد: اداره‌کل انتقال خون قم برای تحقق اهداف فرهنگی و همچنین حفظ آمادگی در شرایط بحران، ارتباط مستمر و سازمان‌یافته‌ای با هیئت‌های مذهبی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف برقرار کرده است.



اهداکنندگان مستمر به صورت منظم یادآوری می‌شوند



وی ادامه داد: رابطان معرفی‌شده از سوی هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در هماهنگی حضور گروهی اعضا، کارکنان و علاقه‌مندان برای مراجعه به مراکز اهدای خون ایفا می‌کنند و این همکاری در طول سال ادامه دارد.



معاون فنی اداره‌کل انتقال خون استان قم افزود: دفتر جذب اهداکنندگان نیز با این مجموعه‌ها همکاری مستمر دارد و تلاش می‌کند با هماهنگی‌های لازم، زمینه حضور منظم داوطلبان برای اهدای خون را فراهم کند.



وی اظهار کرد: ارتباط با اهداکنندگان مستمر به صورت پیوسته حفظ می‌شود و از طریق ارسال پیامک‌های یادآوری، زمان مناسب برای مراجعه مجدد به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود تا روند اهدای مستمر خون تداوم داشته باشد.



کبیری گفت: همچنین در مناسبت‌هایی مانند روز ملی اهدای خون و سایر برنامه‌های مرتبط، از اهداکنندگان مستمر برای حضور در مراسم‌های تقدیر و تجلیل دعوت می‌شود تا از مشارکت ارزشمند آنان قدردانی شود.