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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

سپاه:کشورهای کمک کننده به متجاوز پاسخ سخت دریافت می کنند

سپاه:کشورهای کمک کننده به متجاوز پاسخ سخت دریافت می کنند

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۴ اعلام‌کرد: مردم غیرتمند و به پاخواسته ایران اسلامی؛ عزم و اراده و ایستادگی شما در صحنه جبهه دشمن را در هم ریخته است و صفوف رزمندگان اسلام را مستحکم تر کرده و روح و جان تازه ای بخشیده است.

شب گذشته دو تانکر نفتکش با تحریک پرنده‌های آمریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر دو شناور با سرعت به عقب برگشتند.

تنگه هرمز سرزمین ما است و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبه‌ای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده‌است اجازه دخالت داده نخواهد شد. با استعانت از خدای متعال متجاوز همین امروز تنبیه خواهد شد.

کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گویی ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدید کردن‌ها و مداخلات، شرایط را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد.

کد مطلب 6903495

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      58 0
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      این جنگ،جنگ وجودی علیه ایرانست.و بازیهای سیاسی و تهدیدات علیه زیرساختها بجهت امیدوار نگهداشتن ایران،و جلوگیری از پاسخهای قاطع و بازدارنده است،تا غافلگیری ممکن شود،.. موثرترین راه پایان جنگ بنفع ما....تهدید وجودی با نابودی نیروگاه‌ های برق اسراییل و شیوخ خلیج فارس است.. تاخیر مهلک و جبران ناپذیر است.
    • جاوید NL ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 7
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      جنگی شروع شده بر علیه کشور م که می شد جلوی آن را گرفت واین همه هزینه انسانی و مالی به بار نیاورد ولی متاسفانه دیگر دیر شده و خداوند آخر عاقبت این ملت را ختم به خیر کند
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      2 1
      پاسخ
      وقتی موشک بر سر خانه بن سلمان فرود آید آنوقت حقیقی درک خواهد کرد که بمباران ناحق بر سر مردم ایران چقدر تلخ هست
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      3 0
      پاسخ
      بدون تردید فاتح قطعی این نبرد، ایران و جبهه ی مقاومت خواهد بود ان شا الله
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 2
      پاسخ
      ای کاش مشکل تنگه هرمز برطرف میشد ،البته ما نفهمیدیم که مشکل از چی هست ،ما دوست داشتیم جنگی نباشه ،ما فکر می کنیم جنگ به نفع هیچ کس نیست ،
    • علی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      به نظرم باید هر کشوری تو جنایات و نسل کشی و کودک کشی بی شرمانه علیه کشورمون دست داشت شیوخ بی شرف شون رو بزنیم نابود کنیم زیر ساخت هاشون رو هم از بین ببریم تا حساب کار دستشون بیاد وگرنه ۱۰۰ سال هم بگذره همین وضعیت بلکه بدتر از این وضعیت رو دچار خواهیم بود .
    • علی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عرض سلام و خسته نباشی خدمت نیروهای مسلح شجاع و جان بر کف سرزمین عزیزم ایران، انشاالله خداوند مهربان شما را از گزند دشمنان حیوان صفت و زبان نفهم در امان نگهدارد، عرضم اینکه حاکمان به ظاهر مسلمان اما احمق کشورهای حامی کفار، همه حرفهای شما را شنیده اند و شما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده اید، آنها گمراه هستند و نادانتر از اینند که از راه خیانت به خدا و پیامبرانش برگردند، به نظر بنده بهتر است انها را هم در ردیف وحوش یانکی و صهیون قرار بدهید! خداوند منان حافظ شما
    • محسن IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اعراب همواره. بد خواه. ملت بزرگ ایران بوده اند. مخصوصا. عربستان. کویت. امارات. و بحرین. این چهار کشور باید باید باید بسختی. مجازات بشوند درود درود درود. بر ارتش،، و سپاه. قدرتمند. ایران

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