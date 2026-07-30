زینب حقپرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از اطلاعرسانی درباره خدمات سلامت باروری، آگاهسازی خانوادهها از اهمیت مراقبتهای پیش از بارداری است؛ زیرا آغاز این مراقبتها از سه ماه تا یک سال پیش از بارداری، میتواند سلامت مادر و جنین را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
وی افزود: خدمات مراقبت پیش از بارداری بهصورت رایگان در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت روستایی ارائه میشود و شامل بررسی کامل وضعیت سلامت مادر، از طریق معاینات فیزیکی مادر توسط پزشک و ماما، انجام آزمایشات و غربالگری های لازم پیش از بارداری، شناسایی بیماریهای زمینهای، ارجاع به متخصص در صورت نیاز و آموزشهای لازم برای ورود ایمن به دوران بارداری است.
سرپرست واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه کنترل بیماریهای مزمن پیش از بارداری اهمیت ویژهای دارد، تصریح کرد: برای مثال، اگر مادری در دوران قبل از بارداری مبتلا به دیابت آشکار باشد و پیش از اقدام به بارداری قند خون او در محدوده ی طبیعی و کنترل شده قرار نگیرد، احتمال سقط، ناهنجاریهای بدو تولد بهویژه بیماریهای قلبی جنین، زایمان سخت، افزایش احتمال سزارین و حتی مرگ نوزاد افزایش مییابد، در حالی که با کنترل مناسب قند خون پیش از بارداری، میتوان بخش زیادی از این خطرات را کاهش داد.
وی ادامه داد:برخی از بیماریهای شایع مانند اختلالات تیروئید نیز در صورت تشخیص و درمان پیش از بارداری، تأثیر قابل توجهی در سلامت مادر و جنین دارند و به همین دلیل، انجام چکاپ کامل پیش از بارداری برای همه زنان توصیه میشود.
حق پرست با اشاره به سایر خدمات این مراکز در دوران بارداری و پیش از بارداری گفت: معاینه پستان، بررسی سلامت دهان و دندان، ارزیابی وضعیت تغذیه، تجویز مکملهایی مانند اسیدفولیک و ید و آموزشهای لازم برای بارداری سالم از دیگر خدماتی است که بهصورت رایگان در مراکز بهداشتی ارائه میشود.
وی عفونتهای دندانی در صورت درمان نشدن، میتواند بر پیامد بارداری اثرات قابل توجهی داشته باشد و خطر زایمان زودرس را افزایش دهد؛ از این رو سلامت دهان و دندان نیز بخشی از مراقبتهای ضروری پیش از بارداری محسوب میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین بر ضرورت آغاز سریع مراقبتهای دوران بارداری تأکید کرد و افزود: زنان باید بلافاصله پس از مثبت شدن تست بارداری به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند تا مراقبتهای تخصصی از نخستین هفتههای بارداری آغاز شود، زیرا تشخیص و پیگیری بهموقع، نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد.
وی از اصحاب رسانه خواست با اطلاعرسانی گسترده درباره خدمات رایگان مراکز خدمات جامع سلامت، خانوادهها را به استفاده از مراقبتهای پیش از بارداری و مراقبتهای به هنگام دوران بارداری تشویق کنند تا زمینه تولد نوزادان سالم و کاهش عوارض بارداری در منطقه فراهم شود.
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