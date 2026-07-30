به گزارش خبرنگار مهر ،محسن طرزطلب روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی شهرستان گمیشان اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۳۰ مگاوات در حال اجراست و براساس برنامهریزی انجامشده، بخشی از ظرفیت آن تا ۲۰ روز آینده وارد مدار خواهد شد و کل ظرفیت نیز تا ۲۰ شهریورماه به شبکه سراسری برق متصل میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون حدود ۱۴۰ نفر در این پروژه مشغول فعالیت هستند، افزود: پیشبینی میشود حداکثر تا یک ماه و نیم آینده تمامی ظرفیت این نیروگاه به بهرهبرداری برسد و در اختیار شبکه سراسری قرار گیرد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم گفت: از ابتدای فعالیت این دولت تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور افزوده شده و ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر از حدود یکهزار و ۲۵۰ مگاوات به پنجهزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.
طرزطلب ادامه داد: برنامهریزی شده است این ظرفیت تا پایان شهریورماه به هفت هزار مگاوات و تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد، البته تحقق این هدف منوط به تأمین منابع مالی ارزی و تسهیل در واردات تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی است.
مدیرعامل ساتبا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال گسترده مردم از احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: مهمترین مانع توسعه این بخش، محدودیت منابع مالی برای پرداخت تسهیلات است، بهگونهای که تعداد متقاضیان چندین برابر ظرفیت اعتبارات موجود است.
وی افزود: ساتبا برای رفع این مشکل، پیشنهاد ایجاد صندوق پروژه و عرضه سهام نیروگاهها را دنبال میکند تا با اخذ مجوزهای لازم، منابع حاصل از آن بهعنوان پشتوانه پرداخت تسهیلات کمبهره به متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.
طرزطلب تأکید کرد: هدف این است که مردم با دریافت تسهیلات، نیروگاههای خورشیدی احداث کنند و اقساط وام را از محل درآمد فروش برق پرداخت کنند؛ رویکردی که علاوه بر توسعه تولید برق پاک، مشارکت مردمی در صنعت انرژی را نیز افزایش خواهد داد.
وی درباره گلستان نیز گفت: گزارشهایی درباره دشواری دسترسی برخی متقاضیان این استان به تسهیلات دریافت شده که این موضوع بررسی خواهد شد، اما در صورت تأمین منابع مالی، تلاش میشود تمامی متقاضیانی که مجوزها، قراردادها و پیشرفت فیزیکی لازم را دارند، از تسهیلات حمایتی بهرهمند شوند.
گمیشان- معاون وزیر نیرو با اشاره به شتاب توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور گفت: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تا پایان شهریور به هفت هزارمگاوات و تاپایان سال به ۱۲ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن طرزطلب روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی شهرستان گمیشان اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۳۰ مگاوات در حال اجراست و براساس برنامهریزی انجامشده، بخشی از ظرفیت آن تا ۲۰ روز آینده وارد مدار خواهد شد و کل ظرفیت نیز تا ۲۰ شهریورماه به شبکه سراسری برق متصل میشود.
نظر شما