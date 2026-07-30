زورآوند: هوا در کرمانشاه تا دوشنبه پایدار است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی دادههای هواشناسی، تا روز دوشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظهای برای سطح استان کرمانشاه پیشبینی نمیشود و در این مدت شرایط جوی غالب نقاط استان پایدار خواهد بود.
وی افزود: همچنین طی این مدت، دمای هوا در بیشتر نقاط استان تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و همچنان گرمای هوا در نواحی گرمسیر استان تداوم مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دمای ثبت شده در گرمترین نقاط استان، گفت: شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان است و پس از آن سرپلذهاب با ۴۴ درجه و گیلانغرب با ۴۲ درجه سانتیگراد قرار دارند.
زورآوند با توجه به تردد گسترده زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی، بر رعایت توصیههای هواشناسی تأکید کرد و افزود: زائرانی که از شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی تردد میکنند، به دلیل گرمای شدید و تابش مستقیم خورشید در ساعات میانی روز، بهتر است سفر خود را به ساعات غروب، شب یا اوایل صبح موکول کنند.
وی ادامه داد: زائران در صورت حضور در طول روز، تا حد امکان در موکبهای پذیرایی و اسکان که به تجهیزات سرمایشی مجهز هستند استراحت کرده و از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: رعایت این توصیهها میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از گرمازدگی و حفظ سلامت زائران در مسیر تردد به عتبات عالیات داشته باشد.
نظر شما