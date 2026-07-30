جزئیات حمله هوایی آمریکا به مناطقی در کازرون و فراشبند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدیزاده گفت: در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه ۸ مردادماه، جنگندههای آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی و حمله به نقاطی در شهرستانهای کازرون و فراشبند کردند.
وی افزود: خوشبختانه این حملات هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تأکید بر ثبات شرایط در این مناطق گفت: هماکنون وضعیت در هر دو شهرستان کازرون و فراشبند کاملاً پایدار و آرام است و هیچ مشکلی برای روند عادی زندگی مردم وجود ندارد.
احمدیزاده تصریح کرد: مردم کازرون و فراشبند بدون دغدغه به فعالیتهای روزمره خود مشغول هستند و شرایط در این دو شهرستان تحت کنترل و عادی است.
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