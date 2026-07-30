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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

جزئیات حمله هوایی آمریکا به مناطقی در کازرون و فراشبند

جزئیات حمله هوایی آمریکا به مناطقی در کازرون و فراشبند

شیراز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از تجاوز هوایی جنگنده‌های آمریکایی به مناطقی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند دربامداد پنجشنبه خبر دادوگفت: این حملات هیچ تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده گفت: در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه ۸ مردادماه، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی و حمله به نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تأکید بر ثبات شرایط در این مناطق گفت: هم‌اکنون وضعیت در هر دو شهرستان کازرون و فراشبند کاملاً پایدار و آرام است و هیچ مشکلی برای روند عادی زندگی مردم وجود ندارد.

احمدی‌زاده تصریح کرد: مردم کازرون و فراشبند بدون دغدغه به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند و شرایط در این دو شهرستان تحت کنترل و عادی است.

کد مطلب 6903489

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