به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و كره جنوبی برگزار می‌شود. این دور از گفت‌و‌گوها صبح روز سه‌شنبه ۶ بهمن ماه با حضور و سخنرانی ابوذر ابراهیمی تركمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرحیم گواهی، رییس مركز پژوهش ادیان جهان، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رییس مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران، حسن بلخاری، مدیرگروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، علی‌محمد حلمی، رییس مركز گفت‌وگوی ادیان و تمدن‌های این سازمان و اندیشمندان مسیحی از كره‌جنوبی همچون اسقف اعظم كیم هی ـ جونگ، رییس كمیته ارتباط جهان مسیحی و گفت‌وگوی ادیان كنفرانس اسقفان كاتولیك كره جنوبی، كشیش كیم گوانگ جون، دبیركل كنفرانس ادیان برای صلح كره جنوبی، هیوندو پارك، سردبیر مجله صلح و دین و تنی چند دیگر از فعالان این حوزه در كره جنوبی، در ساختمان شهید رحیمی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی افتتاح می‌شود.

اندیشمندان مسلمان و مسیحی مقالات خود را با موضوعات «توصیه‌های ادیان برای برقرای صلح و آرامش»، «گفت‌وگوی دینی؛ راهكاری برای ایجاد صلح و امنیت جهانی»، «نقش خانواده و جوانان در ایجاد آرامش و امنیت» و «توجه ادیان به حفظ و حراست از محیط زیست» ارایه خواهند داد.

پیش از این چهارمین دور گفت‌وگو با كنفرانس ادیان برای صلح كره جنوبی بهمن ماه ۱۳۹۳ در شهر سئول (پایتخت كره جنوبی) برگزار شده بود.