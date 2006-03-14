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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

با مقدمه دكتر ابراهيم خدايار

ديوان هادي سمرقندي منتشر مي شود

ديوان هادي سمرقندي منتشر مي شود

دكتر ابراهيم خدايار از پژوهشگران زبان و ادبيات فارسي ، به زودي ديوان " هادي سمرقندي " را براي چاپ به ناشر مي سپارد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر،  حدود 3500 بيت از اشعار هادي سمرقندي ، شاعر و خوشنويس  قرن نوزده منطقه ماوراء النهر در نزديك به 200 صفحه و با مقدمه دكتر ابراهيم خدايار آماده انتشار است.

شاعر در اين كتاب كه به زبان فارسي شعر سروده است ، ميراث سبك هندي نواحي ماوراء النهر را منعكس كرده است .  اين  كتاب اوايل قرن بيستم در سمرقند به چاپ سنگي رسيده و ابراهيم خدايار نيز آن را از روي همين چاپ سنگي با مقدمه اي پنجاه صفحه اي آماده چاپ كرده است.

از ديوان " هادي سمرقندي "  نسخه خطي موجود نيست  و اين اثر يكي از آخرين آثاري به شمار مي رود كه در اين منطقه به زبان و خط فارسي نوشته شده است .

کد مطلب 303299

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