ديوان هادي سمرقندي منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، حدود 3500 بيت از اشعار هادي سمرقندي ، شاعر و خوشنويس قرن نوزده منطقه ماوراء النهر در نزديك به 200 صفحه و با مقدمه دكتر ابراهيم خدايار آماده انتشار است.

شاعر در اين كتاب كه به زبان فارسي شعر سروده است ، ميراث سبك هندي نواحي ماوراء النهر را منعكس كرده است . اين كتاب اوايل قرن بيستم در سمرقند به چاپ سنگي رسيده و ابراهيم خدايار نيز آن را از روي همين چاپ سنگي با مقدمه اي پنجاه صفحه اي آماده چاپ كرده است.

از ديوان " هادي سمرقندي " نسخه خطي موجود نيست و اين اثر يكي از آخرين آثاري به شمار مي رود كه در اين منطقه به زبان و خط فارسي نوشته شده است .