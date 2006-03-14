پرداخت هر نوع پاداش و عيدي متفرقه به مديران شركت‌ هاي دولتي ممنوع شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مصوبه هيات وزيران روز گذشته از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

هيات وزيران به استناد اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجامع عمومي شركت‌ هاي دولتي را موظف كرد ترتيبي اتخاذ نمايند تا از پرداخت هر گونه مبلغي تحت عنوان پاداش، ‌عيدي و غيره به غير از 175 هزار تومان عيدي رسمي كاركنان دولت به مديران اين شركت ها خودداري شود.

بر اساس بند دو اين مصوبه، روساي مجامع ياد شده موظفند گزارش اجراي اين تصويب نامه را براي معاون اول رييس جمهوري ارسال كنند.

طبق بند ديگر اين مصوبه، پرداخت ساير پاداش هاي قانوني از شمول اين تصويب نامه مستثني است.