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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

با تصويب هيات دولت؛

پرداخت هر نوع پاداش و عيدي متفرقه به مديران شركت‌ هاي دولتي ممنوع شد

پرداخت هر نوع پاداش و عيدي متفرقه به مديران شركت‌ هاي دولتي ممنوع شد

هيات دولت، پرداخت هر گونه مبلغ تحت عنوان پاداش و ‌يا عيدي متفرقه به غير از 175 هزار تومان عيدي رسمي كاركنان دولت به مديران شركت هاي دولتي را ممنوع كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مصوبه هيات وزيران روز گذشته از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

هيات وزيران به استناد اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجامع عمومي شركت‌ هاي دولتي را موظف كرد ترتيبي اتخاذ نمايند تا از پرداخت هر گونه مبلغي تحت عنوان پاداش، ‌عيدي و غيره به غير از 175 هزار تومان عيدي رسمي كاركنان دولت به مديران اين شركت ها خودداري شود.

بر اساس بند دو اين مصوبه، روساي مجامع ياد شده موظفند گزارش اجراي اين تصويب نامه را براي معاون اول رييس جمهوري ارسال كنند.

طبق بند ديگر اين مصوبه، پرداخت ساير پاداش هاي قانوني از شمول اين تصويب نامه مستثني است.

کد مطلب 303301

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