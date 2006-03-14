نقد سازنده و درون گفتماني را براي تقويت دولت در دستور كار قرار داده ايم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سجادي كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي گفت، تصريح كرد: استكبار جهاني قصد دارد با استفاده ابزاري از شوراي امنيت فشارهاي خود را بر ايران افزايش دهد، اما ملت ما با همبستگي و وحدت ملي دشمنان را شكست خواهند داد.

وي افزود: آمريكا چهل سال عليه ملت ايران كودتا كرد و اشتباه بزرگ تر اين كشور اين بود كه امپراطوري خود را با جهان اسلام درگير كرد، ولي راه به جايي نخواهد برد و سال آينده براي جبهه استكبار سال خوبي نخواهد بود.

سجادي متذكر شد: آنها هر روز ملت ما را به بهانه هاي مختلف تحت فشار قرار مي دهند و يك روز مساله حقوق بشر و يك روز فناوري هسته اي مطرح مي كنند، اما قدرت و قوت ايران در مساله هسته اي مشهود است و پيروزي از آن ماست.

اين فعال سياسي دستيابي و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را از حقوق مسلم و سلب نشدني ملت ايران دانست و تاكيد كرد كه ايرانيان در راستاي استيفاي حقوق خود با قدرت و محكم ايستاده اند و در جهت حفظ منافع ملي در برابر دشمنان مقاومت مي كنند.

سجادي با اشاره به طرح موضوع خروج جمهوري اسلامي از ان. پي. تي توسط برخي افراد و گروه هاي سياسي و با بيان اينكه "جمهوري اسلامي در نهايت استقلال درباره مسايل تصميم گيري مي كند" اظهار داشت: ايران درباره مسايل روز به ويژه مساله انرژي هسته اي با توجه به مقتضاي زمان و تحولات، استراتژي هاي خود را اتخاذ مي كند و اگر لازم باشد از ان. پي. تي خارج مي شويم و در صورتي كه ماندن در اين معاده ضرورت داشته باشد، بر اساس تدبير اينگونه عمل خواهيم كرد.

وي نظام را يك مجموعه تصميم گيري خواند و اضافه كرد: سياست هاي استرتژيك و راهبردي جمهوري اسلامي توسط مقام معظم رهبري طراحي و تائيد مي شود و دستگاه هايي چون شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي مجرياني هستند كه متناسب با جايگاه خود نقش آفريني مي كنند.

اين عضو ارشد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي با تقدير از تيم هسته اي جديد كشورمان ابراز عقيده كرد كه "تيم هسته اي جديد با قدرت و قوت و با استفاده از همه ظرفيت هاي دپلماتيك در اين عرصه فعاليت كرد".

سجادي در پاسخ به خبرنگاري كه علت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت را عملكرد ضعيف و نادرست تيم مذكور مي دانست، گفت: اگر امروز شاهد رفتن پرونده به هسته اي ايران شوراي امنيت هستيم ، به علت تغيير در رويكردهاي آمريكا و كشورهاي غربي است و نبايد آن را به حساب تيم هسته اي كشور گذاشت.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از اين نشست خبري به فعاليت هاي دولت در عرصه خدمت رساني به ملت اشاره كرد و گفت: بعد از هشت سال بي عملي دولت ضعيف اصلاح طلبان ، دولت عدالت محور احمدي نژاد مصمم است گام هاي اساسي براي رفع مشكلات كشور و ملت بردارد.

سجادي افزود: حمايت از دولت نهم و همكاري براي توفيق در تحقق اهداف، برنامه ها و شعارهاي آن از وظايف اصلي همه افراد و گروه هاي اصولگراست و در عين حال بايد انتقاد سازنده و درون گفتماني را براي تقويت دولت در دستور كار قرار داد.

وي با تقدير از زحمات دولت جديد در تدوين و ارايه به موقع نخستين لايحه بودجه خود ابراز اميدواري كرد كه بودجه سال 1385 كل كشور، اشتغال زا بوده، وابستگي اقتصاد به نفت را كاهش داده و تورم ايجاد نكند تا دولت بتواند با قدرت در مسير توسعه عدالت گام بردارد.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از اين نشست، به تشريح آخرين تحولات اين جبهه كه از آن با عنوان ستون فقرات شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي ياد كرد، پرداخت.

سجادي گفت: جبهه پروان خط امام و رهبري قصد دارد در فعاليت هاي سياسي و تحولات آينده با توجه به هماهنگي و اتحاد و نظم موجود ميان گروه هاي اصولگرا، با تمام قوا در سراسر كشور به ويژه در سطح استان ها فعاليت كند.

وي خاطر نشان كرد كه اساسنامه جديد اين جبهه نيز كه در مجمع عمومي بهار آينده تصويب مي شود، به احزاب عضو ابلاغ شده است تا اعضا بر اساس آن بتوانند در همه عرصه ها حضور مستمر و فعال داشته باشند.

اين عضو ارشد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در ادامه، به اظهارات حسين فدايي دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص شوراي مذكور پاسخ داد و گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي منتفي نيست و همچنان پر قدرت در عرصه سياست وجود دارد.

سجادي افزود: اين شورا براي انجام ماموريت هاي خود، جلسات مستمر هفتگي و مجامع عمومي خود را برگزار مي كند و بخش اعظم گروه هاي عضو، همچنان در آن فعاليت دارند و از نام با مسمايي برخوردار است كه نيازي به انتخاب نام جديد براي ادامه فعاليت هاي آن نيست.

وي كاركرد اين شورا را "حضور موثر در عرصه انتخابات" و "ايجاد چتري براي تحت پوشش گرفتن مجموعه اصولگرايان" خواند و ادامه داد: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي بر اساس چهار اصل "اسلام، انقلاب اسلامي، امام و رهبري" فعاليت مي كند و همه افراد و گروه هايي كه اين اصول را پذيرفته اند، مي تواند با ما همكاري كنند.

گر چه اين فعال سياسي متذكر شد "اساسنامه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب براي تقويت جايگاه و كارآيي و بهبود وضعيت آن نيازمند اصلاح است" اما در عين حال اظهار داشت: درخواست ما از گروه هايي كه ادعاي اصولگرايي دارند اين است كه به جاي نواختن آهنگ ناهماهنگ، هماهنگ با اين شورا كار كنند.

سجادي ادامه داد: البته اين نظر شخصي برخي دوستان است كه شوراي هماهنگي را پايان يافته مي دانند و يا پايان همكاري خود را اعلام كرده اند، اما اگر واقعا بعد از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري از اين شورا خروج كرده اند، خودشان بايد دليل اين اقدام خود را بگويند.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در پايان با تاكيد بر اين كه "نيروهاي متدين و تعهد عزم دارند در انتخابات آينده شركت كنند"، خاطر نشان كرد كه "جبهه پيروان خط امام و رهبري، در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراها، حضور فعال و موثر خواهد داشت".

سجادي گفت كه اين جبهه به عنوان عضو اصلي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، در انتخابات مجلس خبرگان همسو با جامعه مدرسين و جامعه روحانيت و با نظر مراجع تقليد عظام و در انتخابات شوراها مانند انتخابات مجلس هفتم با نظر نيروهاي متعهد و متدين ليست ارايه مي دهد.