دلارهای سعودی در جیب نخست وزیر مالزی برای سرکوب شیعیان

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: «نجیب تون رزاق» ششمین نخست وزیر مالزی است که پس از پیشی گرفتن بر «عبدالله احمد بداوی» نخست وزیر پیشین مالزی از سال ۲۰۰۹ به سمت نخست وزیری مالزی رسیده است. نجیب رزاق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ سمت معاونت نخست وزیری مالزی را به عهده داشت.

«محمد اپندی علی» دادستان کل مالزی پس از ماه ها پنهان کاری لاجرم دیروز سه شنبه تایید کرد که «نجیب تون رزاق» نخست وزیر این کشور دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت برابر ۶۰۷ میلیون دلار از خانواده سلطنتی عربستان دریافت و به حساب شخصی اش واریز شده است. وی در عین حال تاکید کرد این رشوه مالی سران سعودی به آنان بازگردانده شده است.

براساس اسنادی که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در اختیار دادستان قرار داده است در مجموع ۶۸۱ میلیون دلار برابر با دو میلیارد و ۸۰ میلیون رینگیت کمک خانواده سلطنتی سعودی از ۲۲ مارس ۲۰۱۳ تا چهارم آوریل این سال در چهار نوبت به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری «مالزی آزاد امروز» نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که سران عربستان چند میلیون دلار به نجیب تون رزاق رئیس حزب حاکم آمنو داده اند. این پایگاه خبری این سوال را طرح کرد که اکنون که تنش های ایران و عربستان افزایش یافته، آیا ریاض به ازای بخشش این پول به مالزی، انتظاراتی ندارد؟

به اعتقاد کارشناسان، سران دلارهای نفتی سعودی در سال های گذشته با سفر به مالزی، رایزنی هایی در مورد سیاست های ریاض انجام داده و مقامات کوالالامپور نیز از سیاست ها ستیزه جویانه عربستان مانند حمله به یمن پشتیبانی کردند. این کارشناسان معتقدند که این کمک را شرکت پتروسعودی سال ۲۰۱۳ همزمان با انتخابات مالزی در اختیار نجیب قرار داد تا حزب حاکم «آمنو» در برابر مخالفان پیروز شود.

«دنیس ایگنانتیوس» سفیر پیشین مالزی در شیلی و آرژانتین نیز تاکید دارد که جایی از فرایند مدیریت مذهب در مالزی با خطا مواجه است. مالزی باید به طور موثری با بمب ساعتی وهابیت که با پول عربستان کوک می شود، مقابله کند.

وی در ادامه افزوده است: باید به این نکته آگاهی داشت پرداخت رشوه به تأیید «ملک عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه فقید عربستان رسید و از حساب شخصی وی و خزانه دولتی این کشور پرداخت شد.

برخی از منابع خبری اعلام کرده اند هدف از پرداخت این پول حمایت از رزاق و هم پیمانی با وی برای پیروزی در انتخابات بوده است. علت توجه سعودی ها به انتخابات در کشوری غیر عربی که ۶ هزار کیلومتر از آنها فاصله دارد این است که سعودی ها از افزایش قدرت اخوان المسلمین که آن را گروهی تروریستی به حساب می آورند بیم دارند.

پرداخت این چنین پولهایی از سوی خاندان آل سعود امری عادی است. اردن، مراکش، مصر، سودان و سومالی نیز تا کنون هدیه هایی به ارزش میلیون ها دلار از جیب عربستان دریافت کرده اند. در انتخابات ۲۰۱۳ مالزی، ائتلاف مخالفان حزب اسلامی مالزی فعالیت داشتند که بنیانگذاران آن تفکرات خود را از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. عربستان در مصر به سرنگونی «محمد مرسی» کمک کرد و به دولت برخاسته از ارتش، کمک ها و وام هایی به ارزش میلیاردها دلار پرداخت.

«فیصل موسی» استاد دانشگاه ملی مالزی (یو. کی. ام) مدعی است اعضای حزب «آمنو» بر اثر تفکرات وهابیت که در عربستان سعودی شکل گرفته است، افراطی شده اند. این محقق امور مذهبی مالزی معتقد است این شرایط یک چیز را ثابت می کند و آن اینکه دیدگاه تئو- فاشیستی دولت مالزی تحت تاثیر سعودی ها قرار دارد. سعودی ها یا وهابیون منبع افراط گرایی در جهان هست.

وی همچنین تاکید کرده است با پذیرش دیدگاه های وهابیت، اعضای «آمنو» تایید کرده اند در حال تبدیل به افراط گراها هستند فیصل موسی این مطلب را در پاسخ به گزارش شاخه جوانان حزب حاکم آمنو در ایالت «کداح» مطرح کرده که قرار است در نشست مجمع عمومی آمنو ارائه شود. شاخه جوانان حزب حاکم آمنو در ایالت کداح در این گزارش ادعا کرده است آموزه های شیعه تهدید است.

«فیصل موسی» در ادامه تصریح می کند: نشست آمنو و سخنرانی نجیب تون رزاق نخست وزیر و رئیس حزب حاکم پشت درهای بسته انجام شد. «صحیف الهزیزی زین العابدین» رئیس شاخه جوانان حزب آمنو در ایالت کداح ششم دسامبر (۱۵ آذر) ادعا کرده بود آموزه های شیعی تهدید است و آن را در این نشست ارائه می کند. آموزه های شیعی دانشجویان دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

فیصل موسی بر این نکته تاکید دارد که اعتدال گرایی که توسط «نجیب تون رزاق» مطرح شده از نظر بین المللی «شعار سیاسی و آشغال» است.

وی درباره مبارزه بر علیه شیعیان می افزاید: «نصر الدین مات ایسا» رئیس جدید جنبش اعتدال مالزی نیز از دولت خواسته بود شیعه و صوفی ها را در این کشور محدود کند. جنبش اعتدال مالزی که خود را یک جنبش جهانی می داند، پیش از این توسط نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و هر سال آن را به گونه ای تبلیغ می کنند. مالزی به رغم اینکه در دوران نخست وزیری «عبدالله احمد بداوی» با امضا منشور امان را به رسمیت شناخته است علیه شیعیان اقدام می کند.

دولت مالزی از حمله عربستان سعودی به یمن دفاع کرده است و از سویی «نجیب رزاق» نخست وزیر این کشور از دولت سعودی مبالغ هنگفتی به عنوان هدیه دریافت کرده است و این نشان از آن دارد که این مقام مالائی نزدیکی بسیار زیادی با خانواده سعودی دارد.

شیعیان در کشور مالزی سرکوب می شوند و فعالیتهای شیعیان در مالزی محدود می شود. همانگونه که سعودی ها با دستور به ارتش نیجریه «شیخ زکزاکی» و خانواده او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پسران این عالم روحانی را به شهادت رساندند در سرکوبی شیعه در تمام کشورهای جهان ابایی ندارند.

از سویی سعودیها دیگر اخیراً در اقدامی نامناسب «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز شیعی را اعدام کردند، این اقدام سعودیها از طرف کشورهای مسلمان بویژه شیعیان جهان به شدت محکوم شد. کمک عربستان سعودی به «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزی نیز با هدف سرکوبی کنترل و سرکوبی شیعیان در مالزی صورت گرفته است.