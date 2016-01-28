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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی:

شتاب زدگی در تصمیمات از آسیب های پیش روی فعالیت های قرآنی است

شتاب زدگی در تصمیمات از آسیب های پیش روی فعالیت های قرآنی است

حشمتی، معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی گفت: شتاب زدگی در تصمیمات از آسیب های پیشروی فعالیتهای قرآنی است باید رسیدن به تعادل در فعالیتها سرمنشا امور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین استانی شب گذشته میهمان حضرت آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان وبلوچستان و امام جمعه زاهدان بودند.

در این جلسه، نماینده ولی فقیه در استان، ضمن ابراز خرسندی از حضور دست اندرکاران و مسئولین فرهنگی، برگزاری هفته های قرآن و عترت در این استان را فرصتی بی نظیر و مغتنم دانست و دلهای مشتاق را به فراگیری صحیح و درک درست از آیات و مفاهیم روح بخش کلام الله مجید دعوت کرد.  

در ادامه معاون قرآنی وزیر ارشاد ضمن برشمردن برنامه ها و فعالیتهای صورت گرفته از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد،بر لزوم توجه به فهم قرآن کریم تاکید کرد و گفت: فهم قرآن باید ازطریق هنر و رسانه در جامعه باید بسط و گسترش یابد و برگزاری هفته های قرآن و عترت در کشور در حقیقت مجال و فرصتی مناسب برای پیوند هنر  و رسانه با قرآن است.

وی افزود: حفظ و قرائت قرآن ضروری است اما فهم قرآن اولاتر و والاتر  است و برای فهم آن باید ازابزار رسانه فرهنگ و هنر استفاده کنیم.

حشمتی شتاب زدگی در تصمیمات را از آسیب های پیشروی فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: پرهیز ازافراط و تفریط. و رسیدن به تعادل در فعالیتها باید سرمنشا امور قرار گیرد و ما در معاونت قرآن و عترت بدنبال آن هستیم.

معاون قرآنی وزیر ارشاد همچنین توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و محروم را جزء اولویت های معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و بر لزوم پیگیری طرح ها و برنامه های قرآن و عترت در این استان تاکید کرد.

کد مطلب 3035888
سارا فرجی

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