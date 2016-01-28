شتاب زدگی در تصمیمات از آسیب های پیش روی فعالیت های قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولین استانی شب گذشته میهمان حضرت آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان وبلوچستان و امام جمعه زاهدان بودند.

در این جلسه، نماینده ولی فقیه در استان، ضمن ابراز خرسندی از حضور دست اندرکاران و مسئولین فرهنگی، برگزاری هفته های قرآن و عترت در این استان را فرصتی بی نظیر و مغتنم دانست و دلهای مشتاق را به فراگیری صحیح و درک درست از آیات و مفاهیم روح بخش کلام الله مجید دعوت کرد.

در ادامه معاون قرآنی وزیر ارشاد ضمن برشمردن برنامه ها و فعالیتهای صورت گرفته از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد،بر لزوم توجه به فهم قرآن کریم تاکید کرد و گفت: فهم قرآن باید ازطریق هنر و رسانه در جامعه باید بسط و گسترش یابد و برگزاری هفته های قرآن و عترت در کشور در حقیقت مجال و فرصتی مناسب برای پیوند هنر و رسانه با قرآن است.

وی افزود: حفظ و قرائت قرآن ضروری است اما فهم قرآن اولاتر و والاتر است و برای فهم آن باید ازابزار رسانه فرهنگ و هنر استفاده کنیم.

حشمتی شتاب زدگی در تصمیمات را از آسیب های پیشروی فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: پرهیز ازافراط و تفریط. و رسیدن به تعادل در فعالیتها باید سرمنشا امور قرار گیرد و ما در معاونت قرآن و عترت بدنبال آن هستیم.

معاون قرآنی وزیر ارشاد همچنین توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و محروم را جزء اولویت های معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و بر لزوم پیگیری طرح ها و برنامه های قرآن و عترت در این استان تاکید کرد.