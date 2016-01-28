تروریست ها نمی توانند بر سر میز مذاکرات سوریه در ژنو بنشینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حسین امیرعبداللهیان معاون وزیرخارجه ایران که به روسیه سفر کرده است بر ادامه حمایت تهران و مسکو از سوریه برای رویارویی با چالش های پیش روی این کشور تاکید کرد.

امیر عبداللهیان گفت: به حمایت از سوریه در تمام زمینه ها ادامه خواهیم داد و ایران و روسیه از این کشور برای مواجهه با خطراتی که پیش رو دارد حمایت خواهند کرد.

وی همچنین بر پایبندی ایران و روسیه به راهکار سیاسی در سوریه و حمایت از تلاش های «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران این کشور و برگزاری مذاکرات سیاسی بین طرف های سوری تاکید کرد.

امیر عبداللهیان با بیان اینکه دی میستورا برای انتخاب شرکت کنندگان در مذاکرات ژنو تلاش می کند اعلام کرد که تروریست ها نمی توانند بر سر میز مذاکرات در ژنو بنشینند.

وی همچنین گفت: کشور ما به مذاکرات سوریه که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود خوشبین است.

امیر عبداللهیان همچنین پافشاری عربستان برای قرار دادن گروه های تروریستی در فهرست مخالفان سوری را امری غیرسازنده توصیف کرد و از این کشور خواست از اقداماتی که موجب افزایش تنش ها در منطقه می شود دست بردارد.

وی همچنین از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات سوریه در تاریخ ۱۱ فوریه خبر داد.