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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

تصاویر شکار و لاشه جنگنده اف-۱۵ سعودی از سوی نیروهای مسلح یمن+فیلم

تصاویر شکار و لاشه جنگنده اف-۱۵ سعودی از سوی نیروهای مسلح یمن+فیلم

نیروهای مسلح یمن تصاویری از لحظه سرنگونی جنگنده اف ۱۵ عربستان و لاشه آن منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع یمنی تصاویری از لحظه سرنگونی یک جنگنده اف-۱۵ سعودی و لاشه آن در استان مارب در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کردند.

ساعاتی قبل، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک فروند جنگنده اف ۱۵ عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوا ساخت داخل ساقط کنند.

وی در ادامه افزود: این جنگنده سعودی در حال انجام مأموریت حمایت هوایی از مزدوران وابسته به عربستان بود. نیروهای یمنی دست به مقابله با یک اف ۱۵ دیگر و جنگنده تایفون عربستان در حریم هوایی مأرب زدند.

کد مطلب 6949337

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