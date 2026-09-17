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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۰

عراقچی پس از سفر به چین؛

تصمیم‌های امروز بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیرگذار خواهد بود

تصمیم‌های امروز بر توازن راهبردی آینده منطقه تأثیرگذار خواهد بود

وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار با همتای چینی خود در پکن در حساب کاربری خود نوشت: تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان پس از سفر به چین و دیدار با وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی‌ که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.

وی افزود: تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای در پی خواهند داشت.

عراقچی تاکید کرد: چهار اصل صلح که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.

کد مطلب 6949682

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