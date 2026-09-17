به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان پس از سفر به چین و دیدار با وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: رایزنیهای موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی که طی سالها با چین ایجاد و تقویت کردهایم، اهمیت و ارزش ویژهای قائل است.
وی افزود: تصمیمهایی که امروز اتخاذ میشوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گستردهای در پی خواهند داشت.
عراقچی تاکید کرد: چهار اصل صلح که رئیسجمهور شی جینپینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.
نظر شما