به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان پس از سفر به چین و دیدار با وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی‌ که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.



وی افزود: تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای در پی خواهند داشت.

عراقچی تاکید کرد: چهار اصل صلح که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.