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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۳۶

ترامپ: مقامات آمریکا در ترک مذاکرات از من تقلید کنند

ترامپ: مقامات آمریکا در ترک مذاکرات از من تقلید کنند

دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: اگر ایرانی ها به درخواست آمریکا برای آزادی زندانی ها جواب منفی می دادند آمریکا بلافاصله باید مذاکرات را ترک می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری در یکی دیگر از اظهارات عجیب و غریبش گفته است آمریکا باید مذاکرات با ایران را ترک می کرد.

ترامپ طی سخنرانی تبلیغاتی اش در ایالت آیوا آمریکا گفت: زندانیان آمریکایی در ایران باید چهار سال پیش آزاد می شدند و این مسئله باید از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شد.

وی گفت: اگر ایرانی ها به درخواست آمریکا برای آزادی زندانی ها جواب منفی می دادند آمریکا بلافاصله باید مذاکرات را ترک می کرد.

وی به ترک مصاحبه اش با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اشاره کرد و گفت مقامات کنونی آمریکا باید از او در ترک مذاکرات تقلید می کردند.

ترامپ هفته گذشته مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز را ترک کرد و گفت: دیگر حاضر نیست با این شبکه مصاحبه کند.

بر اساس نظرسنجی ها دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ نسبت به رقبای خود از شانس بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار است.

کد مطلب 3037747

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