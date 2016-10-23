به گزارش خبرگزاری مهر، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا از رفتار خود با ایران درصورت رسیدن به این مقام خبر داد.

«دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است ۸ نوامبر (۱۸ آبان ماه) سال جاری برگزار شود با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد: ایران دوباره کار خود را تکرار کرد و دو شهروند ما را گرفت.

در ادامه توئیت وی آمده است: ایران برای آزادی آن‌ ها پول مطالبه کرد. اگر من رئیس جمهور شوم، دیگر چنین اتفاقی نمی‌ افتد.

ادعاهای وی در حالی مطرح شده است که پیشتر نیز در این باره تهدیداتی را علیه ایران مطرح کرده و شلیک به سوی کشتی های ایرانی در صورت نزدیک شدن آن ها به ناوهای آمریکائی را وعده داده بود.