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۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

دونالد ترامپ مدعی شد:

رئیس‌جمهور شوم، ایران نمی‌تواند آمریکائی‌ ها را بازداشت کند!

رئیس‌جمهور شوم، ایران نمی‌تواند آمریکائی‌ ها را بازداشت کند!

نامزد جمهوری‌ خواه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا مدعی شد در صورتی که رئیس‌ جمهور شود، ایران دیگر نمی‌تواند شهروندان آمریکائی را بازداشت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا از رفتار خود با ایران درصورت رسیدن به این مقام خبر داد.

«دونالد ترامپ» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است ۸ نوامبر (۱۸ آبان ماه) سال جاری برگزار شود با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد: ایران دوباره کار خود را تکرار کرد و دو شهروند ما را گرفت.

در ادامه توئیت وی آمده است: ایران برای آزادی آن‌ ها پول مطالبه کرد. اگر من رئیس جمهور شوم، دیگر چنین اتفاقی نمی‌ افتد.

ادعاهای وی در حالی مطرح شده است که پیشتر نیز در این باره تهدیداتی را علیه ایران مطرح کرده و شلیک به سوی  کشتی های ایرانی در صورت نزدیک شدن آن ها به ناوهای آمریکائی را وعده داده بود.

کد مطلب 3804101

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    نظرات

    • بارانی ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مستر دونالد، اگر رئیس جمهور شوی باید خود را موظف بدانی از اینکه نگذاری سربازان ترسویت به مرزهای ایران نزدیک شوند تا بار دیگر توسط نیروهای دلیر ایران زمین بازداشت خفت بار شوند.

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