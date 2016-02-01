شاعران ایرانی، جشنواره شعر فجر را به افغانستان بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، پس از محافل شعرخوانی شاعران عرب‌زبانی ایرانی در لبنان که هفته گذشته در شهرهای بیروت، صور، صیدا، ضاحیه، بعلبک و ... برگزار شد، دومین سفر شاعران ایرانی از بامداد امروز به مقصد افغانستان و دو شهر کابل و هرات آغاز شد.

بر اساس این گزارش، دکتر اسماعیل امینی (دبیر علمی جشنواره)، علیرضا قزوه، ناصر فیض و محمدجواد شاهمرادی (آسمان)، صبح امروز تهران را به مقصد کابل ترک کردند تا عصر امروز دوشنبه در برنامه محفل شعر به میزبانی «حلقه ادبی پردیس» در پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان حاضر شوند.

ملاقات با وزیر فرهنگ افغانستان، شعرخوانی و حضور در ضیافت شام وزیر، از دیگر برنامه‌های ۴ شاعر ایرانی در روز دوشنبه است و فردا، سه‌شنبه به بازدید از مزار خلیل‌الله خلیلی و سیدجمال‌الدین اسدآبادی، بازدید از اتاق ایرانشناسی و ملاقات با اساتید زبان فارسی دانشگاه کابل خواهد گذشت.

همچنین شرکت در دومین محفل شعر دوستی مشترک ایران و افغانستان در سالن وزارت اطاعات و فرهنگ کشور افغانستان از دیگر برنامه‌های شاعران ایرانی در کشور فارسی‌زبان همسایه خواهد بود.

هرات، مقصد بعدی این گروه از شاعران شعر فجر خواهد بود که دیدار با شاعران این شهر و حضور در محافل شعرخوانی در این خطه از برنامه‌های روزهای آخر هفته این سفر است.

سفر به افغانستان و شرکت در محافل شعری و ادبی این کشور، دومین برنامه برون‌مرزی دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر است که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برپا می‌شود. همچنین تاکنون ۶ محفل شعرخوانی در شهرهای قم، ری، ایلام، تهران، ارومیه و بجنورد برگزار شده است. به جز این‌ها، محافلی در شهرهای همدان، بم، اصفهان و شیراز نیز برنامه‌ریزی شده است. ضمن این‌که دوره‌های کارگاهی جشنواره شعر فجر با حضور بیش از ۲۵۰ تن از شاعران جوان سراسر کشور، دو روز قبل از اختتامیه جشنواره در تهران برپا می‌شود.

دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به دبیری علمی دکتر اسماعیل امینی و دبیری اجرایی مهدی قزلی از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، اوایل اسفندماه امسال در تهران به کار خود پایان می‌دهد.

داوران این جشنواره، حدود ۳ هزار کتاب شعر منتشر شده در ۳ حوزه بزرگسال، کودک و نوجوان و درباره شعر، بررسی کرده‌اند تا نهایت، برگزیدگان این سه بخش در آیین پایانی معرفی شوند.