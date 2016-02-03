خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: استان اردبیل به دلیل شرایط اقلیمی و اشتغال نزدیک به نیمی از ساکنان آن به کشاورزی استانی با ترکیب زندگی شهری، روستایی و عشایر است.
بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته هر روستایی به عمران و آبادانی رسیده خود موجب عمران و توسعه بوده و معضلات اجتماعی ازجمله مهاجرت، بیکاری، خانهبهدوشی ساکنان و اعتیاد را به خود ندیده است.
بر همین اساس عمران و آبادانی روستا خود تأثیر مستقیم به مناطق شهری نیز دارد و به چرخش چرخههای توسعه یک استان کمک شایان دارد.
راهسازی، برقرسانی، گازرسانی و آبرسانی ازجمله اقداماتی بوده که بعد از انقلاب باهدف توسعه روستاها مورد تأکید قرار گرفته و توجه به میزان پوشش مناطق روستایی در آمار دهی مدیران اهمیت ویژه یافته است.
چراکه در شهر دستگاه خدمت رسان با صرف هزینههای بهمراتب کمتر میتواند خدماتی را ارائه دهد اما زمانی که روستایی در پیچوخم گردنههای صعبالعبور واقع شده و بهسختی چند راه دسترسی به روستاهای اطراف دارد، خدمترسانی بهمراتب اهمیت ویژه مییابد.
در این میان در حوزه برقرسانی به برکت انقلاب اسلامی اقداماتی در سطح استان اردبیل انجام شده که وضعیت مطلوبی را در موضوع برقرسانی به مناطق محروم به دنبال داشته و هستند روستاهایی که هنوز موفق به دریافت خدمات از برخی نهادها نشدهاند اما حداقل با غروب آفتاب میتوانند روشنایی را در خانهها تجربه کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل باوجود هزینهبر بودن موضوع برقرسانی طی سالهای گذشته تلاش بر این بوده مناطق محروم در اولویت قرار گیرد.
برقدار شدن ۱۶۶۹ روستا بعد از انقلاب
علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه قبل از انقلاب تعداد مشترکین برق در محدوده جغرافیایی اردبیل ۴۳ هزار و ۹۲۸ نفر بود، اضافه کرد: بعد از انقلاب این رقم به ۴۹۸ هزار و ۹۰۰ نفر رسیده است.
وی بابیان اینکه بیشترین اقدامات برقرسانی در پوشش روستاها بوده است، ادامه داد: قبل از انقلاب ۲۰ روستا برقدار بود اما بعد از انقلاب این رقم به هزار و ۶۸۹ روستا رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت خانوار شهری و بیش از ۹۹.۷ درصد از خانوار روستایی برخوردار از نعمت برق هستند.
وی افزود: بعد از انقلاب بالغبر سه هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال برای تأمین برق هزار و ۶۶۹ روستا هزینه شده است.
ورود به مقوله انرژیهای پاک
بر اساس اعلام مسئولان، استان اردبیل قادر به تأمین برق مصرفی خود است و حتی نزدیک به سه برابر برق مازاد نیز دارد. بطوریکه در برخی مقاطع سال حتی صادرات برق نیز از این استان انجام میشود.
علاوه بر این با سرمایهگذاری ۴۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل آغاز شده که میتواند توان تولید این نیروگاه را به دوبرابر افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تأکید دارد که بعد از انقلاب بهغیراز توسعه نیروگاهها بهمنظور بهرهگیری بهینه از انرژی مقوله انرژیهای پاک و تولید برقهای خورشیدی و بادی مطرح شده است.
علیزاده تصریح کرد:تأمین برق روستاها و پاسگاه مرزی صعبالعبور از طریق سیستم فتوولتائیک، تأمین برق روستاها از طریق نیروگاه آبی روستایی (کرنق)، تولید انرژی پاک از طریق توربین بادی (سرعین و نیر) برای تأمین برق مشترکین و تولید انرژی از طریق DJ و CHP گرمی برای تأمین برق مشترکین از اقدامات جدید است.
وی افزود: بهمنظور تشویق مشترکین جهت تأمین برق مصرفی خود به شیوه های ذکر شده تسهیلاتی نیز از سوی شرکت برق برای تهیه و نصب پنل های خورشیدی تعریف شده است.
تمرکز پروژههای دهه فجر به نیاز بخش روستایی
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان اردبیل در خصوص آخرین پروژههای در دست بهرهبرداری تصریح کرد: همزمان با دهه فجر پروژههای متعدد برقرسانی به ارزش ۱۲۹ میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال در این استان به بهرهبرداری میرسد.
وی بابیان اینکه پروژههای متعددی متناسب با نیاز شهرستانها تعریف شده است، افزود: پروژههای سرمایهگذاری توزیع، نصب روشنایی معابر در نقاط مختلف شهری و روستایی شامل چاههای کشاورزی و صنایع تولیدی، برقرسانی به برخی روستاها، نیرورسانی به مجتمعهای مسکونی، نصب سلولهای خورشیدی و احداث روشنایی با تمرکز عمده بر روستاها آماده بهرهبرداری است.
علیزاده تأکید کرد: در حوزه برقرسانی همچنان نیازمندیهایی در استان وجود دارد که برای رفع آن برنامهریزی کردیم تا در آینده پوشش برقرسانی به ۱۰۰ درصد برسد.
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