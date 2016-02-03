آزاده عسگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند گسترش صنعت مد در کشور عنوان کرد: اخیرا در زمینه مد و لباس فعالیت‌های چشمگیری صورت گرفته و این صنعت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، در سال های اخیر مردم به سمت استفاده از برند‌های ایرانی و تولیدات داخلی سوق پیدا کرده‌اند و این اتفاق خوشایندی در حوزه مد ولباس است.

وی با اشاره به اهمیت صنعت مد بیان کرد: هنر مد در سراسر دنیا از جایگاه ویژه‌ای در صنعت پوشاک برخوردار است. چراکه همواره برای معرفی محصولات و تولیداتی مورد استفاده قرار گرفته که با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا و منطبق با برترین فرم‌های موجود طراحی شده است. از سوی دیگر ویترین رقابتی برندهای معتبر و طراحان خلاق بوده و به همین سبب به مرور جایگاه خود را در میان هنرها پیدا کرده است. این اهمیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته از آن جا رشد یافته و وسعت گرفته است؛ که شرکت‌های معتبر به عنوان یک امکان تازه به آن نگریسته اند و به اهمیت آن آگاهند. چراکه آزمون و خطا را تا حد زیادی در مورد عرضه محصول وا اقبال یا عدم اقبال به آن از سوی مخاطب کاهش می‌دهد.

عسگری درباره ضرورت معرفی برندهای مختلف ایرانی گفت: برای شناخته شدن یک برند باید دو عامل را در نظر داشت که یکی از آنها داشتن کیفیت بالا و قابل رقابت با محصولات دیگر و دومین مساله، تبلیغات است. در توضیح کیفیت می‌توان گفت نیاز سنجی بازار و هم چنین یافتن نقاط ضعف برندهای موجود از اهمیت شایانی برخوردار است چراکه هر برند، نقاط ضعفی دارد که می‌توان با بررسی آن از یک آزمون و خطای بزرگ بی‌نیاز شد و با داشتن نگاهی کارشناسانه یک گام از رقیبان دیگر جلوتر قدم رفت.

این طراح لباس در مورد دومین موضوع یعنی در تبلیغات هم بیان کرد: در زمینه تبلیغات، باید به شکلی نظام یافته، در بازه زمانی مشخص و با شیوه موثر عمل کرد. چگونگی تبلیغ برای یک برند خود نیازمند نگاه دقیق و آگاهی به علم تبلیغات است. علاوه بر این برای شناخته شدن در حوزه برندینگ طراح باید بین طراحان، مردم و فعالان صنف شناخته شود تا بتواند به تبلیغ برند موردنظر بپردازد.

عسگری همچنین درباره مشکلاتی که در طراحی لباس مردانه وجود دارد توضیح داد: طراحی لباس مردانه با مشکلات اجرایی متعددی مواجه است؛ چرا که تعداد خیاطانی که در این زمینه و به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است. از سوی دیگر تنها شمار اندکی از خیاطان قدیمی در زمینه لباس مردانه فعالیت گسترده دارند و این بخش از بدنه تولیدکننده پوشاک مردانه به الگوها و طرح‌های قدیمی بسنده کرده و طرح‌های تازه‌تر را به رسمیت نمی شناسند.

او در ادامه افزود: به دلیل تنوع در پارچه و هزینه بالای تولید اجرای طرحی جدید برای لباس مردانه پروسه‌ای زمان بر است و حدود سه روز طول می‌کشد تا یک لباس تهیه شود در صورتی که این مشکل در طراحی لباس زنانه وجود ندارد.

عسگری که در زمینه طراحی پوشاک برای خوانندگان موسیقی پاپ فعالیت می‌کند؛ درباره اهمیت طراحی برای این صنف می‌گوید: به هر حال خواننده‌ای که به عنوان ستاره روی صحنه حاضر می‌شود، مورد توجه تعداد زیادی از افراد جامعه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر سبک پوشش یک هنرمند به‌عنوان الگو به طرفدارانش عرضه می‌شود و به طور ناخودآگاه در کانون توجه آنان قرار می‌گیرد. همین عامل سبب می‌شود که طراحی لباس برای این بخش از بدنه جامعه از اهمیت خاصی برخوردار شود و حساسیت‌های بسیاری بر آن وارد باشد. علاوه‌بر آن که سبک هنری آن‌ها تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در انتخاب پوشش آنان دارد و نباید این موضوع را از نظر دور داشت.