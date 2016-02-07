داوران جشنواره مد و لباس فجر، بخش حجاب را هم رقابتی کنند

فاطمه عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مد در جهت‌دهی به جامعه گفت: مد را می‌توان، یک جریان فکری دانست که با ظهور خود در سبک پوشش و بیان بصری جامعه تاثیر می‌گذارد . گاه این جریان فکری به صورت خود جوش از دل جامعه پدید می‌آید و در بین مردم گسترش می‌یابد و گاهی ظهور آن جریانی برنامه ریزی شده و مبتنی بر ضرورتی ویژه است که گسترش می یابد.

این طراح لباس درباره جایگاه طراحی چادر به عنوان یک سبک پوشش گفت: چادر پوششی است که در طراحی آن محدودیت هایی وجود دارد. البته، طی چند سال اخیر، نوآوری‌هایی در سبک طراحی چادر صورت گرفته که در نوع خود قابل توجه است.

عظیمی که خود از طراحان چادر به شمار می‌رود به طرحی که برای ایجاد تنوع در این نوع پوشش، ارائه کرده، اشاره و بیان کرد: طرح‌های متنوعی از چادر تا کنون به بازار آمده؛ ما طراحان شایسته‌ای در کشور داریم که می‌توانند در زمینه طراحی چادر، ایده های ارزشمندی ارائه دهند.

این طراح لباس، به رسمیت شناختن هنر طراحی را ضروری دانست و افزود: اگر بهای کارهای خلاقه را بشناسیم و پذیرای طرح‌های تازه باشیم، می‌توانیم طراحی لباس را به عنوان یک هنر کاربردی و اثرگذار در جامعه بپذیریم؛ در این صورت، طراح هم قادر خواهد بود جایگاه اجتماعی خود را به دست آورد. البته توجه به این نکته ممکن است چندان مهم به نظر نرسد اما اگر به جایگاه هنر در شکل دهی به ذهنیت جامعه قائل باشیم به یقین هنر را در کانون توجه قرار خواهیم داد.

عظیمی به ضرورت رقابتی شدن پوشاک مرتبط با حجاب اشاره و بیان کرد: فکر می‌کنم در یک کشور اسلامی که جشنواره‌هایی مانند جشنواره مد و لباس فجر در آن برگزار می‌شود باید به پوشش اسلامی هم توجه ویژه داشت. متاسفانه ما هیچ‌گاه در بخش حجاب شاهد داوری نبوده‌ایم و به باور من آن چه لازم است در جشنواره ها بگنجانیم داوری پوشاک مرتبط با حجاب از جمله چادر است.