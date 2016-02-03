کاپ اخلاق تنها ره آورد تیم شهرداری بجنورد در لیگ دسته یک والیبال

هادی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال جوانان کشور با حضور پنج تیم در مرحله نهایی پیگیری شد که تیم سفیر گیلان در سکوی نخست این مسابقات ایستاد.

هادی مرتضوی اظهار کرد : تیم شهرداری بجنورد نیز توانست پس از عناوین نائب قهرنانی تیم عقاب تهران و سومی گل گهر سیرجان، کاپ اخلاق را بالای سر ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال مردان هفته سوم آبانماه امسال با حضور ۲۰ تیم، تحت عنوان یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست در چهار گروه پنچ تیمی برگزار شد.

علی اصغر مجرد، محمد رسولی، بهروز شاکری، مجید مینایی، احسان دوجی، عبدالله آذر، جواد کریمی، احسان نائیجی، علی یوسف‌پور، مرتضی شریفی، بیژن براتی، اسماعیل طالبی وامین جهانی بازیکنان تیم والیبال شهرداری بجنورد را تشکیل داده بود.

مربی‌گری این تیم را محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان برعهده داشت.