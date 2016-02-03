برجام حقانیت ایران اسلامی را به جهان نشان داد/در انتخابات بیطرفیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ آراسته ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید قرارگاه تاکتیکی لشگر ۱۶ زرهی قزوین که در محل پادگان لشگر برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد امیر سرلشگر سلیمی اظهارداشت: فرماندهان ارتش از جمله مرحوم سلیمی لیاقت و شجاعت و پایبندی خود به ارزشها را نشان دادند و با صداقت و لیاقت به دیار باقی شتافتند.

برجام حقانیت ایران اسلامی را به جهان نشان داد

وی با اشاره به موضوع برجام افزود: خدا را شاکریم که صداقت و لیاقت خود را با اجرایی شدن برجام به جهان نشان دادیم که ایران اسلامی هیچگاه متجاوز نبوده و نخواهد بود و هرگز دنبال سلاح هسته ای نبوده و نیست.

امیر آراسته اظهارداشت: هرچند دشمنان هرگز به حقانیت ایران اعتراف نخواهند کرد و دست از توطئه برنخواهند داشت اما ملتهای آزاده جهان به واقعیت ها پی خواهند برد و در جریان مسائل قرار خواهند گرفت.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: حادثه برجام به فرموده رهبری حادثه بزرگی بود هر چند به آنچه قرار بود دست یابیم نرسیدیم و این برجام نیز به گونه ای نیست که فکر کنیم آمریکا به ما لطفی کرده بلکه هرچه بدست آورده ایم با هدایت رهبری و تلاش دانشمندان هسته ای و وجود نیروهای مسلح قوی و بردباری ملت حاصل شده است.

وی بیان کرد: ملت فکر نکند با اجرایی شدن برجام دروازه های تهران به روی واشنگتن باز شده و با آمریکا مراوده خواهیم داشت زیرا دشمنی استکبار با ما به پایان نرسیده و نخواهد رسید.

آراسته یادآورشد: ژنرال آیزنهاور گفته است: گمان نمی کنم منطقه ای مهمتر از ایران در روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد زیرا هم نفت دارد و هم در چهار راه اصلی جهان است لذا نباید اجازه دهیم وضعیتی ایجاد شود تا به گذشته پر افتخار خود بازگردد.

نیروهای نظامی در انتخابات هیچ دخالتی نمی کنند



امیر آراسته اظهارداشت: ارتش از سیاست بازی ها بدور است و گوش به فرمان رهبری حرکت می کند و با هیچ گروه و جناح و سازمانی مراوده نخواهد داشت و در زمان انتخابات فقط مانند دیگر مردم به افراد منتخب خود رای خواهد داد.

وی بیان کرد: مسئولان سیاسی نباید توقع داشته باشند ارتش در انتخابات سهیم شود ما هیچ دخالتی در انتخابات نخواهیم کرد و با بی طرفی گامل فقط رای می دهیم تا با مردم در مشارکت حداکثری سهمی داشته باشیم.

آراسته گفت: آمریکا در ۳۷ سال گذشته تمام بهانه ها و تحریم را انجام داد اما نتوانست هیچ غلطی کند و بزودی با پشت سرگذاشتن تحریم ها گلوی آمریکا و اسرائیل زیر تیغ ایران خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی اظهارداشت: شبکه های ماهواره ای در شرایط کنونی درصددند جوانان اهل سنت را علیه شیعیان تحریک کنند تا به تفرقه دامن زده شود لذا همه باید مراقب باشیم و به دشمنان در هیچ شرایطی اعتماد نکنیم.

قدرت دفاعی ایران بومی سازی شده است

امیر آراسته بیان کرد:با داشتن رهبری شجاع و مدبر، ملت فهیم و نیروهای مسلح مقتدر به آنچه داریم دست می یابیم و ازکسی نگرانی نداریم.

وی گفت: آمریکا برای حضور در منطقه از هیچ کاری خودداری نمی کند و در گذشته با تشکیل القاعده وارد افغانستان شد و امروز با تشکیل داعش وارد عراق و سوریه شده و درصدد استقراردر سایر کشورهای منطقه است تا به اهداف استکباری خود برسد.

آراسته یادآورشد: با داشتن ملتی صبور و قدرشناس و اهل اخلاق، نیروهای مسلحی با ایمان و قوی و رهبری فرزانه و دانشمند دردفاع از کشور هیچ نگرانی نداریم و به جایگاهی رسیده ایم که برای نگهداری تسلیحات و موشک های دفاعی خود جا نداریم و این موفقیت مرهون شهدا و رهبری است.

وی گفت: در وضعیت ایده آلی از نظر آمادگی قرار داریم که قادریم در ۲۸ تا ۴۸ ساعت بسرعت در سنگرهای خود مستقر شده و لوله سلاح خود را به سوی دشمنان تعیین شده نشانه گیری کنیم و با دشمن بجنگیم.

آراسته تصریح کرد: دیگر تسلیحات ما، برنامه موشکی و روش تقویت بنیه دفاعی ما بومی شده و بر مبنای کارهای تخصصی صورت می گیرد و زیرساختهای نظامی و دفاعی با دانش دانشمندان ما رقم خورده است و اقدامات دشمن دیگر هیچ تاثیری در پیشرفت نظامی ما نخواهد داشت.

معاون هماهنگی نیروی زمینی بیان کرد: کسانی که باساختار حاکمیتی کشور ما آشنا هستند می دانند اراده کشور تحت تاثیر مسائل مرسوم دیپلماتیک در ملاقات های چند جانبه شکل نمی گیرد بلکه راه خود را طی کرده و در مسیر برنامه های دفاعی حرکت می کند.

وی گفت: حمایت آمریکا از تروریست های داعش امروز کاملا آشکار شده و اخیرا ۳۷ کامیون انواع سلاح و مهمات توسط آمریکابه داعش در عراق تحویل داده شده و بیانیه جیکوب در زمانی صادر شده که امریکا در حال افتتاح مراکز آموزشی داعش در عربستان است که از همه تحرکات آنها عکس و فیلم تهیه کرده ایم و دراختیار است.

امیر شهری فرماندهی لایق بود

وی در ادامه ضمن تقدیر از خدمات فرمانده سابق لشگر ۱۶ زرهی قزوین اظهارداشت: امیر شهری انسانی کامل وتمام عیار نظامی و شخصیتی والا بود که همیشه با کار و تلاش و مدیریتی جهادی در خدمت نظام بود و در رکاب رهبری گام برمی داشت.

آراسته گفت: امیر شهری استاد مسلم تجهیزات نظامی بویژه آموزش تانک بود و در همه عملیات نظامی پیشقدم بود و امروز که به افتخار بازنشستگی نائل شده باید در سنگری دیگر از وجود این شخصیت برجسته استفاده کنیم.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ۳۶ ساله امیر شهری فرمانده سابق، امیر محمد رضایی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد.

دراین مراسم آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، سردار شاهرخی فرمانده سپاه، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، حجت الاسلام صادقی دادستان عمومی قزوین، سرهنگ امیری جانشیت نیروی انتظامی و جمع کثیری از نیروهای مسلح نیز حضور داشتند.