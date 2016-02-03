آزمایشگاهیان بالینی کشور در تهران گردهم می آیند

دکتر محمد وجگانی با اعلام این خبر افزود: هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با محوریت جایگاه آزمایشگاه های تشخیص طبی در طرح تحول نظام سلامت و اهمیت آزمایشگاه های تشخیص طبی در بیماری های قلب و عروق در ۱۰ محور برپا می شود.

وی ادامه داد: به غیر از بیماری های قلب و عروق، اونکولوژی و هماتولوژی، کبد و گوارش، نفرولوژی و اورولوژی، غدد درون ریز، روماتولوژی، زنان و زایمان، پوست، اطفال و عفونی جزو پنل های این کنگره سه روزه است.

وجگانی اظهار داشت: جایگاه علوم پایه پزشکی در طرح تحول نظام سلامت و مشکلات و چالش های آموزشی و پژوهشی علوم پایه پزشکی از محورهای اولین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان است.

وی گفت: مبانی نظری و عملی تولید دانش بنیان در حوزه علوم پایه پزشکی، تجربیات موفق و چالش های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان از پنل های این کنگره است.

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران اضافه کرد: متخصصان بالینی، پایه و علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی و پرستاران، مخاطبان این کنگره را تشکیل می دهند. همچنین در این کنگره همراهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور را خواهیم داشت و نیز پنل های علوم پایه پزشکی اداره و اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان، بحث تجاری سازی است در این کنگره اصول بازاریابی محصولات دانش بنیان در کنار روندهای ثبت این شرکت ها، دریافت تسهیلات و نیز مالکیت و الگوهای ایده های فناورانه به شرکت های دانش بنیان و علاقه مندان این حوزه ارایه خواهد شد.

همزمان با برپایی هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، نمایشگاهی به منظور ارایه تجهیزات و مواد نوین آزمایشگاهی برپا می شود. همچنین همزمان با برگزاری اولین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، نمایشگاهی به عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان خواهد پرداخت.

هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان از ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.