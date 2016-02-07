افراد گرفتار آسم و آلرژی کمتر درگیر سرطان مغز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی متشکل از محققان بین المللی در تحقیقات خود به بررسی بیش از ۴۵۰۰ بیمار مبتلا به سرطان غده مغزی و حدود ۴۲۰۰ فرد فاقد سرطان مغز پرداختند.

پژوهشگران در این تحقیق دریافتند سابقه آلرژی های تنفسی، آسم و اگزما با کاهش ریسک ابتلا به سرطان مغز مرتبط بود.

طبق این مطالعه، افراد مبتلا به آلرژی های تنفسی یا اگزما در مقایسه با افراد فاقد چنین شرایطی ۳۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به سرطان کشنده مغز قرار داشتند.

سرطان مغز ناشی از ایجاد تومور در بافت محافظتی مغز است. در حدود یک چهارم از تمام تومورهای مغزی و ۸۰ درصد از تمامی تومورهای مغزی بدخیم تبدیل به سرطان مغز می شوند.