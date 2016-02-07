به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، اظهارداشت: میزان آب مصرفی کشاورزی کشور کمتر از ۶۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی به طور متوسط با بیش از ۲۵ درصد کم آبیاری مواجه هستیم، گفت: ما آب مورد نیاز گیاه را به طور کامل در اختیار آن قرار نمی‌دهیم و حتی در برخی محصولات با بیش از ۵۰ درصد کم آبیاری مواجه هستیم.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: بنده قبول دارم که از نظر اقلیمی در کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم از جمله اینکه بارندگی کم شده و میزان بارندگی‌های کمتر از ۱۰ میلی متر بسیار زیاد شده است که این نوع بارندگی ها باران موثر به حساب نمی‌آید اما با وجود تمام این مسائل نباید همه مشکلاتمان را تقصیر نوسات اقلیمی بدانیم.

اکبری اضافه کرد: علاوه بر عوامل اقلیمی، رفتارهای انسانی نیز در بروز این مشکلات موثر بوده است. وی با اشاره به اشتباهاتی که در زمینه سدسازی در کشور صورت گرفته است، افزود: بنده احداث تمام سدها را در کشور نقض نمی‌کنم. در برخی نقاط واقعا نیاز به این کار بوده اما این اقدام باید با رعایت مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی انجام می‌شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در این زمینه مقصر دانست و گفت: در تمام پروژه های آبی و به ویژه سدسازی باید ارزیابی های زیست محیطی انجام شود و در برخی از موارد سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند مانع از اقدامات اشتباه شود.

اکبری درباره موضوع قاچاق خاک به کشور نیز با بیان اینکه از این موضوع اطلاعی ندارم، اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول این موضوع است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی افزود: بنده اعتقادی به این مساله ندارم، چراکه خاک کالایی نیست که به این آسانی بتوان آن را قاچاق کرد.

پیش از این، علیرضا پرستار مدیرکل دفتر امور آب و خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: قاچاق خاک‌های بخش کشاورزی به کشورهای حوزه خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست و انتظار می‌رود تا در جهت جلوگیری از این روند تلاش بی‌شائبه‌ای توسط کلیه مسئولان و دست‌اندرکاران صورت گیرد؛ لذا با توجه به موارد مطرح‌شده، ضروری است حفاظت و صیانت از خاک‌های کشاورزی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه برای تشکیل یک سانتی متر خاک حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ سال زمان نیاز است، اظهار داشت: ما باید از منابع خاکی که در اختیار داریم، حفاظت کنیم تا در این زمینه دچار مشکل نشویم.

اکبری با اشاره به تدوین طرح جامع خاک کشور، افزود: این طرح به منظور اصلاح و بهبود وضعیت خاک‌های کشاورزی تدوین شده است و اگر منابع اعتباری آن تامین شود، معاونت آب و خاک عملیات اجرایی طرح مذکور را آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع خاک با همکاری دانشگاه‌ها، انجمن علوم خاک ایران، دانشگاه تهران و معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی تهیه شده است، گفت: در عملیات اجرایی اصلاح در برنامه ششم ۲.۵ میلیون هکتار خاک (سالیانه ۵۰۰ هزار هکتار) را پیش بینی کرده ایم.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر فرسایش خاک کشور بین ۱۶ تا ۱۷ تن در هر هکتار است، گفت: دولت باید در بخش خاک نیز اقدامات لازم را انجام دهد و با توجه به اینکه آب و خاک پارامترهای بهره برداری در کشور هستند باید در برنامه ششم به طور جدی به مساله خاک هم پرداخته شود تا مانند آب در این زمینه هم دچار مشکل نشویم.

جایگزینی کنتورهای الکتریکی به‌جای کنتور حجمی جفا به کشاورزان است

معاون وزیرجهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه متأسفانه وزارت نیرو کنتورهای الکتریکی را جایگزین نوع حجمی آن کرده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان این اقدام را قبول ندارد، زیرا در حق کشاورز اجحاف می‌شود ضمن اینکه آب باید بصورت حجمی در اختیار کشاورز قرار بگیرد.

اکبری افزود: میزان مصرف آب توسط چاه‌های مجاز باید حجمی محاسبه شود، نه ساعتی که ما این موضوع را بارها خواستار شده‌ایم اما هنوز تغییری در روند کار ایجاد نشده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه روند فعلی جفا در حق کشاورزانی است که قانون را رعایت می‌کنند و منجر به کنترل منابع آب‌های زیرزمینی نخواهد شد، اضافه کرد: باید وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، قوه مقننه و صداوسیما یک برنامه زمان‌بندی مشخص کنند تا تمامی چاه‌های غیرمجاز طی این مدت مسدود شوند.

وی درباره اجرای عملیات بخش آب و خاک در پروژه دریاچه ارومیه نیز گفت: حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در بخش آب و خاک و نقشه کاداستر اعتبار پیش‌بینی شده است که تاکنون ۳۰ درصد آن تخصیص داده شده است و امیدوار هستیم مابقی آن تخصیص یابد تا بتوانیم پروژه‌های مربوطه را در حوزه دریاچه ارومیه به اتمام برسانیم.

اکبری درباره اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در کشور ادامه داد: در راستای توسعه روش‌های نوین آبیاری، ۳۰۰ میلیارد تومان جذب شده، اما در حال حاضر ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار هکتار پروژه در کشور در حال اجرا است و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده اگر منابع اعتباری به‌موقع اختصاص یابد، به اهداف برنامه یعنی سطح ۱۸۰ هزار هکتاری تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که طی برنامه زمان‌بندی‌شده، ‌هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در کشور تخصیص یابد تا بتوانیم ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش قرار دهیم که تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص گرفته که ۳۰۰ میلیارد تومان آن به استان‌ها رفته و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مطالبه‌ای است که باید به پیمانکاران پرداخت کنیم و در مجموع می‌توان گفت از اعتبار فوق، ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.