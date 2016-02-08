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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۲۷

کمیته امداد وارد شد/ آخرین وضعیت یک خانواده زندانی در تهران

کمیته امداد وارد شد/ آخرین وضعیت یک خانواده زندانی در تهران

پس از انتشار فیلم و گزارش وضعیت نامناسب یک خانواده زندانی در بومهن کمیته امداد شهرستان پردیس این خانواده را تحت پوشش خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش وضعیت نامناسب یک خانواده زندانی در خبرگزاری مهر انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز، مبلغ ۵ میلیون تومان برای ودیعه مسکن در نظر گرفته اما باید ۱۰ میلیون تومان ودیعه داشته باشند تا از آن تپه خطرناک به داخل شهر بومهن نقل مکان کنند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پردیس هم در تماس با خبرنگار مهر اعلام کرد که پرونده این خانواده بررسی شده و از امروز تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته و ماهانه ۷۰ هزار تومان مستمری و کمک هزینه درمان برای فرزندانش دریافت می کند.

همچنین تاکنون مبلغ ۱.۵ میلیون تومان از طریق کمکهای مردمی هم برای این خانواده جمع آوری شده است که از خیرین درخواست می شود کمکهای خود را به شماره حساب ۰۱۰۰۴۹۳۳۱۰۰۰۱ بانک ملی ایران واریز کنند.

علاوه بر آن افرادی از داخل و خارج کشور از طریق تماس با خبرگزاری مهر برای کمک به این خانواده اظهار تمایل کرده اند.

فیلم وضعیت یک خانواده زندانی در تهران

 

کد مطلب 3044486

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    نظرات

    • يك دوست ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
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      پاسخ
      به كدامين گناه خود گرفتاريم، با كدام روي به تو اي خالق روي آوريم، چرا نمي توانيم كاخ ها را با كوخ ها هم طراز كنيم؟ چرا فقط به اين فكر مي كنيم كه بياندوزيم و بيفزاييم ولي براي جبران مشكلات ديگران، تا زماني كه به ويترين نياييم قدمي بر نمي داريم، حال آن كه اين وظيفه ماست نه لطفي كه بر خلق منت نهيم.

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