  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۱۱

مهر گزارش می دهد

فیلم/ یک روز در میان نان و مربا/ روایت زندگی یک خانواده زندانی

فیلم/ یک روز در میان نان و مربا/ روایت زندگی یک خانواده زندانی

ناهید با اینکه هم درد داشت و هم گرسنه بود باز هم می خندید و می گفت: نمی خواهم بچه هایم صورت رنگ باخته من را ببینند. شاید با خنده های من گرسنگی را احساس نکنند.

دریافت 77 MB

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-سید هادی کسایی زاده: ۲۵ کیلومتر دورتر از مرکز پایتخت در شهر بومهن و در خارج شهر، تپه ای به نام «تپه» است. وقتی با ماشین وارد شهرک شدم یاد دره های خطرناک هراز افتادم. اگر کل حواسم به رانندگی نبود در یک چشم بر هم زدن از جاده خارج و از تپه پرتاب می شدم. انگار اصلا در این منطقه از تهران پای هیچ مسئولی باز نشده است. آسفالت، شبکه گاز رسانی، شبکه آب رسانی، امنیت و .... را در این مسیری که طی  کردم ندیدم.

قرارمان دیدار با یک خانواده زندانی بود که کمی حاشیه های شهر و مشکلاتش حواسمان را پرت کرد. داستان در مورد ناهید و ستایش و ابوالفضل است. ناهید ۹ سال قبل با یکی از اهالی روستا که پسرکی کارگر بود ازدواج می کند. اما به دلیل کمردرد شدید و مشکلات درمانی مجبور می شوند به تهران نقل مکان کنند. با ۲ میلیون ودیعه و ماهی ۲۰۰ هزار تومان سهمشان از خانه های پایتخت خانه ای ۲۵ متری در تپه واقع در بومهن می شود. ستایش ۷ ساله و ابوالفضل ۴ ساله هم فرزندان این خانواده هستند. در هر حال به دلیل وقوع جرمی سرپرست خانواده یا همان همسر ناهید به زندان می رود که حکمش ۶ سال حبس است.

حالا ناهید مانده و ۲ فرزند همراه با بیماری قلبی ابوالفضل و کمردردهای شدیدی که دارد. کرایه خانه ۴ ماه عقب افتاده؛ یخچال سوخته؛ آب گرمکن خراب است؛ تلویزیون تصویر ندرد؛ گاز ندارند؛ بخاری دست ساز است؛ فقط با یارانه سر می کنند؛ درآمدی ندارند؛ پدر و مادر ناهید فوت کرده اند؛ سواد درستی ندارد و الی آخر ...

ناهید باید دراز بکشد و ستایش هم مادری می کند... از پخت غذایی که وجود ندارد تا شستن ظرف ها؛ فکر کنم همین بخش از روایت زندگی این خانواده زندانی کافی باشد. انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز هم قرار است ۶ ماه مستمری ۱۵۰ هزارتومانی بدهد که قطعا چاره کار نیست. حالا این گزارش و این هم دستان گرم خیرین و مسئولان... یا علی

کد مطلب 3041931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد ساطع ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      1 1
      پاسخ
      سلام لطفا راه كمك به اين خانواده را اطلاع دهيد كه ان شا الله اين گزارش به ثمر بنشيند. اگر امكانش هست از طريق ايميل راه ارتباط با اين خانواده را هم بيان كنيد، اجركم عند الله.
    • محسن ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      خوب الان از چه طریق میشه به این افراد کمک کرد؟ شاید ما مثل افراد متمول نتونیم کمک قابل توجهی بکنیم، اما به هر حال خیلی ها دوست دارن در حد وسعشون اگر کاری میتونن انجام بدن
    • عماد عسکری ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام. از بابت گزارش و توجه شما به این مسایل واقعا ممنونم. خواهش میکنم از این قبیل گزارش ها در سایت بیشتر قرار دهید و شماره کارتی رو از این خانواده ها در اختیار خوانندگان قرار دهید تا وجوهات خود رو به این عزیزان برسانند .
    • بردیا کبیری فر ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
      1 1
      پاسخ
      لطفا نحوه کمک رسانی رو بفرمایید.
    • سعید قائمیان ۰۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      با سلام گزارشی دارید از خانواده زندانی در شهرک تپه زندگی میکنند من میخواستم به این خانواده کمک مالی کنم اگه شماره تماس یا راه ارتباطی دیگری دارید در اختیارم بذارید با تشکرسعید قائمیان
    • علی رضا خواجه ای ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام.گزارش متاثرکننده ای بود.از چه راهی میتوان بصورت غیر حضوری کمک کرد؟شماره حساب یا کارتی دارند؟
    • ارجمند ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      لطفا شماره حساب یا کارت برای کمک اعلام بفرمائید
    • مهدلی ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اوزون تپه. کمیته امداد کجاست
    • عماد مقدم زاده ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام ميشه لطفا بفرماييد از خارج چطور مى تونم به اين خانواده مستقيما كمك كنم. ممنون
    • نرگس مشکور ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      سلام. وقت بخیر لطفا اگر برنامه ای برای کمک به این خانواده دارید و یا شماره حسابی که بشه بهشون کمک کرد اعلام بفرمایید. متشکرم
    • سامان ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
      1 1
      پاسخ
      نحوه كمك به این عزیزان چیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها