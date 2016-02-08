درخواست پرویز مظلومی از هواداران استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مظلومی در گفتگو با سایت باشگاه استقلال درباره دیدار روز سه شنبه نفت تهران در مرحله حذفی جام باشگاه های آسیا گفت: این بازی یک دیدار مهم برای فوتبال ایران است و در بازی های ملی هرگز رنگ‌ها مطرح نیستند. صعود نفت به مرحله بعدی برای فوتبال ایران یک امتیاز ویژه است و امیدوارم نفت تهران بتواند این مهم را انجام دهد.

وی افزود: روز سه شنبه زرد، آبی، قرمز و هیچ رنگ دیگری مهم نیست و من از هواداران خوب استقلال می خواهم با حضور در ورزشگاه و حمایت از نماینده ایران در این بازی به موفقیت فوتبال ایران کمک کنند.

مظلومی در خاتمه اضافه کرد: برای بازیکنان و مجموعه نفت در این دیدار ملی موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم نفت تهران در مسابقات آسیایی همانند فصل گذشته نماینده سربلند فوتبال ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت ایران و الجیش قطر در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18 روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.برنده این بازی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهد کرد.