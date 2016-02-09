ابراهیم گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرح تحول سلامت در خراسان شمالی افزود: با اجرای طرح تحول سلامت تمام خدمات تشخیص، درمان و دارویی بیماران خاص در بیمارستانهای دولتی به صورت رایگان انجام میشود.
وی گفت: با اجرای طرح تحول سلامت بیش از ۹۵ درصد هزینههای دارویی بیماران سرطانی پرداخت میشود.
گلمکانی از بهره برداری مرکز تشخیص و درمان سرطان استان طی سه ماه آینده خبر داد و افزود: با راه اندازی این مرکز در خراسان شمالی علاوه بر شیمی درمانی، رادیوتراپی نیز در استان انجام میشود.
وی اظهار کرد: در طرح تحول نظام سلامت به بیماران خاص توجه ویژه میشود، چراکه طی یک سال و نیم گذشته دانشگاه علوم پزشکی استان به اندازه ۱۰ سال گذشته تجهیزات مدرن خریداری کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین توسعه خدمات کیفی در روستاها را نخستین گام طرح تحول سلامت عنوان کرد و گفت: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت مراکز روستایی با کمبود تجهیزات و مشکل در بخش ساختمانی مواجه بودند که در یک بازه زمانی و با اجرای طرح تحول سلامت این مشکلات مرتفع شد.
گلمکانی ارتقای سیستم ارجاع بیماران از روستاها به شهرها و بهرهمندی شهروندان بجنورد، شیروان و اسفراین از خدمات مراقبتهای اولیه یا PHC را از جمله برنامههای استان در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.
نظر شما