مي توان در مقابل موج رسانه اي عليه اديان الهي ايستاد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام محمدي عراقي در پاسخ به خبرنگار "مهر" گفت : مي توان در مقابل موج رسانه اي غرب عليه اديان الهي ايستاد.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در اصفهان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در كنفرانس مطبوعاتي اولين اجلاس بين المللي تعامل سازنده اديان الهي و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد جنگ رسانه اي عليه اديان گفت: دو راه براي مقابله با اين جنگ تبليغاتي وجود دارند. راه اول اين است كه با استفاده از ابزار و امكاناتي كه در اختيار داريم با روشنگري افكار عمومي از تأثيرگذاري اين رسانه ها كم كنيم و راه دوم هم بستن يك ميثاق بين المللي بين اديان الهي و رسيدن به نقطه اشتراكات اين اديان است چرا كه نقاط اشتراك رهبران اديان الهي بسيار بيشتز ار رهبران سياسي است.

حجت الاسلام محمدي عراقي كه پس از مراسم اختتاميه اين اجلاس در جمع نمايندگان رسانه هاي جمعي سخن مي گفت به هراس غرب از دين اشاره كرد و گفت: رويكرد به دين و معنويت در بين مردم روزافزون است و رشد و توسعه دين و اخلاقيات موجب هراس قدرتهاي جهاني شده است چرا كه اين گرايش به دين موجب شده كه افكار عمومي با استفاده از آزادي سياسي و دموكراسي به آنها نه بگويند و نمونه بارز آن انتخابات كشورهاي مختلف خاورميانه است كه اسلامگرايان در اين انتخابات ها پيروز شدند و طرفداران آمريكا كمترين راي را آوردند.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ادامه ريشه جنگ رسانه اي عليه اديان را در سياست دانست و گفت: بعد از حوادث 11 سپتامبر رئيس جمهور آمريكا از جنگ صليبي سخن گفت و برخي هم از جنگ تمدنها سخن گفتند و در واقع هدف آنها از طرح چنين مسائلي ايجاد شكاف بين اديان الهي و بخصوص اسلام و مسيحيت است كه بتوانند از اين تفرقه بهره برداري سياسي كنند و ما بايد با ايجاد اتحاد در بين رهبران ديني در جهت عكس ابرقدرتها حركت كنيم.

وي اديان را مادر تمدنها دانست و گفت : ما بايد با هم متحد شويم و اين گونه اجلاسها گامي است در جهت تعامل بين اديان و ملتها چرا كه اكثريت قاطع مردم پيرو يك دين و مذهب هستند و ما مي توانيم با تكيه بر مشتركات الهي به اين اتحاد دست پيدا كنيم.

حجت الاسلام محمدي عراقي در ادامه از برگزاري كنگره قرآن پژوهان همزمان با بزرگداشت راغب اصفهاني در نيمه دوم سال 85 با همكاري سازمان علمي فرهنگي سازمان كنفرانس اسلامي خبر داد و با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام گفت: اصفهان با داشتن صدها عالم و هنرمند گنجينه اي عظيم در اختيار دارد و اين وظيفه هنرمندان و دانشگاهيان و نويسندگان است كه اين ميراث عظيم را به جهان معرفي كنند.

وي با اشاره به ميراث عظيمي كه اصفهان در دل خود داردگفت : اين ميراث فقط متعلق به گذشته نيست بلكه امروز هم كاربرد دارد وما با بازيافت هويت خود از طرق مختلف و از جمله شناختن شهر تاريخي اصفهان نيرويي تازه پيدا خواهيم كرد و ديگر انرژي هسته اي و سلول هاي بنيادين براي ما چيز خيلي بزرگي نخواهد بود.

اجلاس بين المللي تعامل سازنده الهي بعد از اين كنفرانس خبري در مهمانسراي عباسي اصفهان به پايان رسيد.