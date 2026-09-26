شفیعیان در فینال کایاک ۵۰۰ متر زنان پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد و الناز شفیعیان نماینده ایران به مصاف رقیبانش رفت.



شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.



در این مسابقات که در دریاچه میوشی زیر باران شدید برگزارشد، بازیکنان چین، ازبکستان و قزاقستان اول تا سوم شدند.



شفیعیان پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان نیز در فینال حضور داشت و تیم ایران در آن ماده هم پنجم شد.