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۴ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

شفیعیان در فینال کایاک ۵۰۰ متر زنان پنجم شد

شفیعیان در فینال کایاک ۵۰۰ متر زنان پنجم شد

الناز شفیعیان با کسب جایگاه پنجم در کایاک ۵۰۰ متر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز برگزار شد و الناز شفیعیان نماینده ایران به مصاف رقیبانش رفت.

شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.

در این مسابقات که در دریاچه میوشی زیر باران شدید برگزارشد، بازیکنان چین، ازبکستان و قزاقستان اول تا سوم شدند.

شفیعیان پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان نیز در فینال حضور داشت و تیم ایران در آن ماده هم پنجم شد.

کد مطلب 6958527

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