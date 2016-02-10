هوشمند سازی مدارس هوشمندانه انجام شود

قنبرعلی خوش آیینه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بررسی‌ها و بازرسی‌های که در گذشته از مدارس هوشمند خراسان شمالی صورت گرفت، مشخص شد که از کلاس‌های هوشمند مدارس استفاده بهینه نمی‌شود و از لحاظ نرم افزاری نیز کیفیت مطلوبی ندارد.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی درهوشمندسازی مدارس از لحاظ سخت افزاری موفق عمل کرده است، اظهار کرد: این در حالی است در راستای ارتقای کیفیت نرم افزاری از سال گذشته تاکنون به پنج هزار معلم آموزش تولید محتوا الکترونیکی ارائه شده است.

خوش آیینه افزود: خوشبختانه روند تولید محتوای الکترونیکی در مدارس هوشمند استان افزایشی است و با برگزاری کلاس‌های تخصصی و تشویق معلمان ضمن معرفی محصولات تولید محتوا، این موضوع در مدارس در حال گسترش است.

وی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های آموزش و پرورش استان درحوزه هوشمند سازی مدارس بخش نرم افزاری بود که با آموزش‌های لازم به معلمان این دغدغه مرتفع شده است.

وی تصریح کرد: بین علمای تعلیم و تربیت که در رأس پژوهش قرار دارند اختلاف نظرهایی در حوزه هوشمندسازی وجود دارد که این موضوع در دولت یازدهم به خوبی مورد توجه قرار گرفت و اکنون نیز خراسان شمالی در هوشمند سازی مدارس عمل خوبی داشته است.

خوش آیینه اظهار کرد: به راین اساس هوشمندسازی مدارس باید هوشمندانه انجام شود چرا که این امر اقدام بسیار مهمی برای بهره مندی از فناوری‌های جدید در راستای آموزش به دانش آموزان است.

وی با اشاره به هوشمندسازی ۷۵ درصد مدارس استان طی سال جاری گفت: خراسان شمالی در هوشمند سازی مدارس ۱۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی افزود: امسال شش میلیارد ریال برای هوشمند سازی مدارس خراسان شمالی در نظر گرفته شده است که از این میزان تاکنون دو میلیارد ریال تخصیص داده شده و مابقی نیز تا فرودین ماه سال آینده تخصیص می‌یابد.