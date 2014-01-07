هوشمند سازی مدارس باعث صرفه جویی 40 درصدی زمان آموزش می شود

احمد مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با تجهیز مدارس به سیستم فناوری می توان به جایگاه علمی در سطح بالاتری رسید و همچنین سیستم آموزش هم با علم روز دنیا حرکت کند که این امر باید روز به روز یابد.

وی اظهار داشت: تدریس درس با سیستم فناوری باعث می شود که آموزش کیفی شود و بهتر می توانند مطالب را آن لاین ملاحظه کنند.

معاون آموزش و پژوهش آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تجهیز مدارس به سیستم فناوری و ارتباطات آموزش به صورت 24 ساعته برای دانش آموزان فراهم می شود و می توانند مطالب رائه شده را در یک CD یا فلش مموری زده و مطالب تدریسس شده را در خانه مرور کنند.

مجتهدی تاکید کرد: دانش آموزان می توانند در مدارس با اینترنت ارتباط داشته باشند و سوالات مبهم خود را جستجو کنند.

وی افزود: تجهیز شدن مدارس به سیستم فناوری نه تنها برای دانش آموزان بسیار خوب است بلکه برای والدین هم بهتر است چرا که می توانند از سایت خانه با سایت مدرسه ارتباط برقرار کنند و از وضعیت مدارس دیگر هم مطلع شوند.

معاون آموزش و پژوهش آموزش و پرورش استان زنجان یادآورشد: در دو سال این سازمان 40 درصد در هوشمند سازی مدارس عملکرد داشته و توانسته 40 درصد از مدارس استان را هوشمند کرده است.

مجتهدی ، به پورتال همگام این سازمان اشاره کرد و گفت: در این پورتال که یک فضای مجازی است 300 هزار دانش آموز فعالیت می کنند .

وی تصریح کرد: این سازمان 930 پورتال همگام دارد و یک سایت مجازی تخصصی می باشد.

معاون آموزش و پژوهش اموزش و پرورش استان زنجان گفت: این سازمان در چند سال گذشته در زمینه فناوری رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.