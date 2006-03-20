تاگس اشپيگل : هيچ چيز در عراق تحت كنترل در نيامده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه تاگس اشپيگل نوشت : امروز 20 مارس ( 29 اسفند ) همزمان با آغاز جنگ آمريكا عليه عراق است، اما خشونت و نا آرامي هنوز در مناطق مختلف عراق به چشم مي خورد .

اين روزنامه آلماني در ادامه با بيان اين مطلب كه آمريكا با ادعاي بهبود وضعيت درعراق جنگ عليه اين كشور را طراحي و به مرحله اجرا در آورد، نوشت: درحال حاضر نه تنها اوضاع عراق تفاوتي پيدا نكرده است، بلكه درگيريهاي مذهبي دراين كشور نيز در حال افزايش است.

شماري از سياستمداران سني مذهب در عراق بر اين باورند كه تروريسم بزرگترين معضل عراق بوده كه با وجود جنگ و حضور نظاميان بيگانه در اين كشور از شدت بيشتري نيز برخوردار بوده است .

تاگس اشپيگل در بخش ديگري با اشاره به زندان ابوغريب نوشت : وجود زندان ابوغريب بزرگترين نمونه اشتباهات آمريكا در عراق بود . هنوز افكار عمومي جهان سوالهاي بسيار و بي پاسخي از اين مسئله دارد .

اين روزنامه در پايان تصريح كرد : بي شك در اختيار گرفتن تمامي امور عراق توسط مردم اين كشور خواهد توانست تا در اندك تغيير وضعيت آنها در كوتاهترين زمان ممكن موثر واقع شود .