تضعیف شورای نگهبان، ضربه به اسلامیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل با حضور در مراسم راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ماه که هم اکنون در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران و در خصوص پیام حضور پررنگ ملت ایران در راهپیمایی امروز، اظهارداشت: پیام مردم ایران این است که ما آرمان های امام (ره) را فراموش نکرده ایم.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان افزود: امروز نیز برای رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی، مردم پشت سر مقام معظم رهبری متحد هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره هجمه های اخیر به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یکی از ارکان نظام بوده که وظیفه نگهبانی از اسلامیت نظام را دارد؛ کسانی که این شورا را تضعیف می کنند، به اسلامیت نظام ضربه می زنند.