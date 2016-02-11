جشن تولد انقلاب در میان برف و شادی/همه آمده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با سراسر کشور، مردم ۱۷شهر کهگیلویه و بویراحمد به خیابانها آمدند و با آرمانهای امام و انقلاب تجدید بیعت کردند.

به رغم سردی هوا و بارش برف در مناطق سردسیر و باران در مناطق گرمسیر، آحاد مختلف مردم این استان از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان و حتی خردسالان با حضور گسترده خود در این آیین، سالروز تولد انقلاب اسلامی را جشن گفتند.

عشایر و مردم ولایتمدار این استان هم با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و... نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی و عوامل آن اعلام کردند.

همچنین راهپیمایان با شعارهای لبیک یا حسین، لبیک یا خامنه ای، ما همه سرباز تو ایم خامنه ای گوش به فرمان توایم خامنه ای و ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، بر اطاعت از مقام عظمای ولایت تاکید کردند.

عشایر غیور کهگیلویه و بویراحمد که با لباسهای محلی در این راهپیمایی شرکت کرده و بار دیگر آمادگی خود را همچون گذشته برای دفاع از کیان ایران اسلامی اعلام کردند.

حضور چشمگیر مردم و مسئولین در کنار هم جلوه ای زیبا از وحدت و انسجام مردم با خادمان خود بود که در این راهپیمایی تجلی یافت.

ورزشکاران، هنرمندان، اصناف، خانواده شهدا و جانبازان هم با حضور و حمل پلاکارد در میان شهروندان با آرمانهای امام و انقلاب تجدید پیمان کردند.

همچنین دانش آموزان و دانشجویان دانشگاههای استان نیز همگام با دیگر اقشار مردم با حضور در این راهپیمایی، آمادگی خود را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اعلام کردند.

گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان این استان نیز همزمان با سراسر کشور به اجرا سرود پرداختند و بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.

هر رأی مردم در انتخابات تیری به قلب دشمنان است

سخنران مراسم ۲۲بهمن در یاسوج نیز در این مراسم گفت: هر رأی مردم در انتخابات هفتم اسفند رأیی به تداوم انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله احمد بهشتی در اجتماع راهپیمایان شهر یاسوج اظهار کرد: روز ۲۲ بهمن روز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و باید این روز هرساله با شکوهتر از سال قبل گرامی داشته شود.

وی بیان کرد: مردم شهر یاسوج و دیگر شهرهای کشور با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که همیشه پشتیبان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ملت ایران با استقامت و با اهدای خون هزاران شهید جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت و اکنون هم مردم با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و در حال عبور از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی هستند.

بهشتی بابیان اینکه مردم در همه صحنه‌های دفاع از نظام حضور خواهند یافت، گفت: در انتخابات پیش رو نیز مردم با حضور حماسی خود به انقلاب اسلامی رای خواهند داد.

وی تاکید کرد: رای مردم در این انتخابات رأی به جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و پیمان با امام راحل و مقام معظم رهبری است.

بهشتی افزود: هر برگه رای مردم که به صندوق‌های انتخاباتی انداخته می‌شود، تیری است به قلب آمریکا، اسرائیل، آل‌سعود و دشمنان انقلاب اسلامی که تلاش می‌کنند مانع حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و تعیین سرنوشت خود شوند.