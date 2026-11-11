به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در بازدید مزارع بسطام با اشاره به افزایش سطح زیرکشت لوبیا در سال زراعی جاری اظهار کرد: سطح زیرکشت این محصول از ۱۶۰ هکتار در سال گذشته به ۳۲۰ هکتار رسیده که نشان‌دهنده رشد دو برابری کشت لوبیا در شهرستان است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مزارع لوبیا در بخش بسطام قرار دارد، افزود: لوبیا از محصولات با دوره رشد کوتاه حدود ۹۰ روزه است و عملیات بوته کنی و جمع‌آوری آن به پایان رسیده و کشاورزان در مرحله خرمن‌کوبی و جداسازی دانه قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به ارقام کشت شده در این شهرستان بیان داشت: ارقام اصلاح‌شده و پرمحصول کوشا، صالح و غفار از مهم‌ترین ارقام مورد استفاده کشاورزان هستند و بررسی و ترویج ارقام زودرس و مقاوم به شرایط اقلیمی نیز با هدف کاهش دوره آبیاری و صرفه‌جویی در مصرف آب دنبال می‌شود.

غریب مجنی متوسط عملکرد مزارع لوبیا را ۲.۵ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: بر اساس این میزان عملکرد، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۰۰ تن محصول از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی توسعه کشت حبوبات را از راهکارهای تقویت بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: کشت لوبیا علاوه بر کمک به تثبیت ازت و افزایش حاصلخیزی خاک، در بهبود تناوب زراعی، افزایش درآمد کشاورزان و تأمین نیاز غذایی جامعه نیز نقش موثری دارد.