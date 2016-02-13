جنگ لفظی کلینتون و ساندرز در مناظره انتخاباتی

هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، رقیبان دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره ای که در دانشگاه شهر «میلواکی» برگزار شد، تندترین الفاظ را بر سر نقش پول در نظام سیاسی رد و بدل کردند.