https://mehrnews.com/xxWy5 ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۳:۳۸ کد مطلب 3050547 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۳:۳۸ جنگ لفظی کلینتون و ساندرز در مناظره انتخاباتی هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، رقیبان دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره ای که در دانشگاه شهر «میلواکی» برگزار شد، تندترین الفاظ را بر سر نقش پول در نظام سیاسی رد و بدل کردند. . کد مطلب 3050547 کپی شد مطالب مرتبط مناظره کلینتون-ساندرز پیش از آوردگاه حساس نیویورک کلینتون و ساندرز «اورگون» و «کنتاکی» را تقسیم کردند برچسبها هیلاری کلینتون مناظره انتخاباتی سناتور برنی ساندرز
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