برگزاری همایش‌ پیاده روی اقدام اساسی در توسعه ورزش همگانی قم نیست

اسماعیل زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه ورزش همگانی در میان عموم شهروندان قمی یکی از دغدغه‌های جدی اداره کل ورزش و جوانان است و طرح‌هایی برای توسعه ورزش همگانی در سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اقداماتی که در گذشته برای ورزش همگانی انجام شده به هیچ عنوان کافی نیست زیرا ورزش همگانی باید جزئی از برنامه مردم قم شود و صرف هزینه و زمان برای ورزش توسط شهروندان به معنای هزینه برای سلامتی و نشاط جسمانی و روحی است.

رئیس گروه توسعه ورزش همگانی قم گفت: همایش‌های ورزش همگانی و پیاده روی خانوادگی تنها دارای مفهوم و پیامی برای ورزش است اما چطور می‌توانیم پیاده روی یک روزه طی دو ساعت را ورزش همگانی بدانیم در صورتی که زمانی یک فرد ورزشکار نامیده می‌شود که حداقل سه یا چهار جلسه در هفته برنامه ورزشی داشته باشد.

زند بیان داشت: برگزاری همایش‌های پیاده روی خانوادگی برای توسعه ورزش و همگانی اقدامی حبابی و سطحی است و نمی‌تواند از نظر زیربنایی کمکی برای ورزش همگانی داشته باشد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲ ایستگاه ورزش صبحگاهی در قم فعال هستند که بخشی از این ایستگاه‌ها در مجموعه‌های ورزشی نظیر ورزشگاه شهید حیدریان، ورزشگاه تختی، سالن نارنج، سالن طاهریان و برخی در بوستان‌ها از جمله بوستان علوی، بوستان لاله، بوستان شهید بنیادی و چند بوستان دیگر فعالیت می‌کنند.

رئیس گروه توسعه ورزش همگانی قم تصریح کرد: قرار است دومین جلسه شورای ورزش همگانی استان نیز به زودی برگزار شود و در صورتی که این برنامه‌ها به خوبی مدیریت شود سال آینده می‌توانیم به افزایش ۱۰ درصدی آمار ورزشکاران ورزش همگانی امیدوار باشیم.