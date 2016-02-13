به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن زالی داوطلب پنجمین دوره خبرگان رهبری در برنامه تبلیغاتی خود از رسانه ملی گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت مستقلی است که روی پای خود ایستاده و توجهی به شرق و غرب ندارد.

وی افزود: در عین حال که نظام جمهوری اسلامی ایران به حضور در صحنه‌های بین‌المللی اعتقاد دارد، با تکیه بر داعیه‌های رهبری، مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و حمایت‌های مردم در حال پیشروی است.

این داوطلب خبرگان رهبری ادامه داد: امروز امنیت و استقلال و پیشرفتی که در علوم مختلف کسب کرده‌ایم از برکات حضور منظم، منسجم و اتحاد مردم است.

زالی گفت: همواره توانسته‌ایم حضور گسترده، بانشاط و فعال مردم در ارگان‌های نظام و پای صندوق‌های رای را پرمعنا و حساب‌شده نشان دهیم که این بار هم در ۷ اسفند هر چه بیشتر و قدرتمندتر از سابق، برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضور باشکوه خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه همه مردم در ارگان‌های نظام شریک هستند، افزود: مجلس، خانه ملت و خبرگان رهبری مربوط به رهبری نظام که رکن مملکت است را شامل می‌شود. خانواده معظم شهدا، حوزویان، دانشگاهیان، کارمندان، کارگران و اقلیت‌های مذهبی به عنوان اعضای یک خانواده در انتخابات شرکت می‌کنند تا نشان دهیم همزیستی مسالمت‌آمیز با هم داریم و دنیا، ایران را به همین خاطر به عنوان الگوی جهانی می‌بیند.

این داوطلب پنجمین دوره خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مردم ایران با هر نژاد و مسلکی متحد هستند.