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۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

مدودف: روابط ناتو و روسیه همانند دوره جنگ سرد است

دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روابط میان روسیه و ناتو همانند دوره جنگ سرد بحرانی است.حفظ یکپارچگی سوریه لازم است و اجازه فروپاشی آن بر اساس فرقه گری داده نمی شود.

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کد مطلب 3051119

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