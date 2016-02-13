https://mehrnews.com/xxWML ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳ کد مطلب 3051119 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳ مدودف: روابط ناتو و روسیه همانند دوره جنگ سرد است دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روابط میان روسیه و ناتو همانند دوره جنگ سرد بحرانی است.حفظ یکپارچگی سوریه لازم است و اجازه فروپاشی آن بر اساس فرقه گری داده نمی شود. . کد مطلب 3051119 کپی شد مطالب مرتبط نشانه ای از وجود جنگ سرد بین روسیه و غرب نمی بینم روسیه و غرب اختلاف ایدئولوژیکِ منجر به جنگ سرد جدید با هم ندارند برچسبها ناتو دیمیتری مدودف
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