مدودف: روابط ناتو و روسیه همانند دوره جنگ سرد است

دیمتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روابط میان روسیه و ناتو همانند دوره جنگ سرد بحرانی است.حفظ یکپارچگی سوریه لازم است و اجازه فروپاشی آن بر اساس فرقه گری داده نمی شود.