پرستاران برای آسایش و سلامت بیماران تلاش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تبریک دکتر سیدامیرمحسن ضیائی آمده است: ولادت حضرت زینب؛ بزرگپرستار واقعه کربلا، بهانهای است تا باري ديگر به یکی از شریفترین و انسانیترین مسئولیتهای حرفهای بيش از پيش توجه کرده و قدردان زحماتی باشیم که بخشی از بار نظام سلامت کشور را بر دوش گرفته است.
پرستاران؛ تیمارگرانی که برای آسایش و سلامت بیماران و آرامش خانوادههايشان، شبانهروز بر بالین آنها، هوشیارانه مسئولیتی بیش از وظایف حرفهای خود بر عهده میگیرند تا بخشی از گفتمان نوعدوستی و مهربانی را در جامعه جاری کنند. پرستارانی که علیرغم مشکلات معیشتی و انتظاراتی که برای بهبود این مشکلات دارند؛ تلاش مي كنند در كنار مردم و بر بالین عزیزان آنها، تسلیبخش چشمان نگرانشان باشند.
تجربه فعالیتهای داوطلبانه پرستارانی که در کنار جمعیت هلالاحمر به یاری نیازمندان گوشهکنار کشور شتافتهاند نشان از روح بزرگ این فرشتگان سپیدپوش دارد. تجربهای که سالهاست در قاموس فرهنگ داوطلبی ادامه دارد و به یکی از نقاط قوت جمعیت هلالاحمر برای ایفای نقشي برجسته در حوزه سلامت بدل شده است.
اینجانب به نمایندگی از همه خدمتگزاران جمعیت هلالاحمر، میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به جامعه پرستاران عزیز، خاصه؛ پرستاران كادر و داوطلب اين نهاد مردمي تبریک میگویم و از خداوند بزرگ اجر دنیا و آخرت را برای مجاهدتهای خالصانه و خاضعانه آنان مسألت مي نمايم.
نظر شما