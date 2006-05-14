مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

سئوالات كنكور 85 سالي واحدي است

افزايش 20 تا 40 درصدي اجاره بهاي مسكن در تهران

شرايط جديد بيمه حوادث كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و لشگري اعلام شد



اعتماد:

مهلت يك هفته اي مجلس به دولت

برگزيدگان سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات و كتاب

خوش چهره: برخي سياست هاي اقتصادي دولت ضد عدالت است

اعتماد ملي:

معاون حمل و نقل ترافيك شهر تهران: گزارش مونوريل را به شورا تحويل داده ايم

پنجمين اجلاس سران كشورهاي در حال توسعه پايان يافت

چالش انتخاباتي اصولگرايان

ابرار:

احمدي نژاد : قدرت هاي زورگو شرايط ناگواري را بر ملت ها تحميل مي كند

دوره فعاليت شوراي مركزي موتلفه به 3 سال افزايش يافت

خوش چهره : دولت نبايد گاه طمع آميز به حساب ذخيره ارزي داشته باشد

اسرار:

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري: حجاب در ايران محدوديتي براي جذب گردشگران نيست

پوريا پورسرخ بازيگر نقش "ژوبين" در سريال "وفا": آخر سكانس "وفا" اشك ريختم



ايران:

قرار همكاري تازه 8 كشور شرق

سه ميليون كتابخوان از نمايشگاه نوزده بازديد كردند

آمادگي اروپا براي كمك به برنامه هسته اي ايران



ابتكار:

تجمع در زابل، مانور سراسري در سيستان بلوچستان: 2 ماه پس از تاسوكي

باقري: اختلافات به ضرر ما تمام مي شود؛ بازي در شهر بي طرف ريسك است

مجلس به دنبال تفويض و نظارت انتخابات شوراها؛ بيادي: پشت پرده هاي اين طرح را افشا مي كنم!

اقتصاد پويا :

ايران يكي از 4 كشور پيشرفته دنيا در بخش پزشكي است

دولت 2 هزار ميليارد تومان اعتبار براي سدسازي در نظر گرفت

وزير ارشاد: انتقال نمايشگاه كتاب در سال آينده ترديد ناپذير است

جام جم:

پيشنهاد هاي هسته اي ايران و اروپا

سرانجام موسسه استانارد به ميدان آمد

اعتراف هاي جديد عامل ترور قاضي مقدس

جمهوري اسلامي:

وزير خارجه در واكنش به طرح پيشنهادي اروپا اعلام كرد: طرح بدون غني سازي "مردود" است

عفو بين الملل: اسرائيل مسئول مرگ 500 هزار انسان است

بزرگترين طرح توليد متانول در جهان بزودي در عسلويه افتتاح مي شود



جوان:

نفوذ شبكه قاچاق در تار و پود نظام دارويي كشور

واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها اصرار مجلس ، بي ميلي شوراي نگهبان

تعرفه اردات ميوه از آبان 3 درصد مي شود

جهان اقتصاد:

دغدغه نمايندگان مجلس نسبت به سفرهاي استاني دولت

قصه ناتمام سيمان

استيضاح وزير كار و امور اجتماعي

جهان صنعت :

سهام عدالت در لايحه خصوصي سازي جاي گرفت

طلا گرمي 16 هزار تومان

500 ميليارد يورو درآمد گردشگري جهان

حيات نو:

چالش جديد مجلس و دولت رباره نظارت بر انتخابت شوراها؛ باهنر: لايحه ندهند، طرح مي دهيم

مدير كل دفتر امور فناوري سازمان مديريـت: تحويل تلفن همراه به روز مي شود

وزير ارشاد: فرهنگ نياز به يارانه دارد

خراسان :

هشدار متكي به اروپا در آستانه نشست لندن

ابعاد تازه اي از پرونده تخلفات كنكور فاش شد

بازتاب صدوميت جباري در رسانه هاي آلمان



خبر:

احمدي نژاد در جمع خبرنگاران در اندونزي: نامه من، يك فرصت تاريخي در اختيار آقاي بوش قرار داد

ضارب قاضي مقدس دستگير شد

آمادگي اروپا براي كمك به ايران در توسعه برنامه اتمي غير نظامي



دنياي اقتصاد:

خانه تكاني در بورس عربستان

برنامه ايران براي بازار عراق

"دنياي اقتصادي" برگزيده سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات شد

سياست روز:

نقش فعال جهان اسلام در تحولات بين الملل

50 درصد مصرف قند و شكر كشور وارداتي است

رئيس فدراسيون دو و ميداني استعفا داد

شرق:

اعتراض به نوسازي تهران

احمدي نژاد : نامه من فرصت تاريخي براي بوش بود

لايحه دولت براي تغيير نظام انتخابات



صداي عدالت:

واكنش سرد ايران به طرح مشوق هاي اروپا

خوش چهره : سياست هاي اقتصادي توانمندي دولت را بروز مي دهد

آمريكا پيشنهاد عنان درباره ايران را رد كرد

عصر اقتصاد:

اولتيماتوم يك هفته اي مجلس به گمرك: معافيت مناطق آزاد را برگردانيد

معاون وزير بازرگاني: آهن را به ما بسپاريد

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: بايد به فرهنگ يارانه داد



كيهان:

در پي توافقات انجام شده در كنفرانس دي هشت صورت گرفت: گام بلند 8 كشور اسلامي به سوي همكاري

براي رهايي از بحران عراق؛ بوش دست به دامن وزيران پيشين شد

تحريم اسرائيل خواسته 67 هزار استاد انگليسي



كارو كارگر:

احمدي نژاد به تهران بازگشت

بدون برخورداري از حق فناوري هسته اي؛ متكي: هيچ مشوقي براي ما جاذبه ندارد

نماينده كارگران استان اردبيل: دولت از تقابل با تشكلات كارگري دست بردارد

همبستگي:

صاحب نظران اقدام اخير رئيس جمهوري را ارزيابي كردند: نامه اي لازم اما ناقص

افزايش كاذب و بي رويه اجاره مسكن در تهران

رگبار و رعد و برق از سه شنبه مي آيد

همشهري:

درخواست سران دي -8 براي تسريع پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني

نوسازي بافت هاي فرسوده تهران آغاز شد

آخرين وضعيت وام هاي خريد و اجاره مسكن

خوش چهره : دولت پول نفت را از مجلس نخواهددكتر آرمان: تبديل دلارهاي نفتي به ريال نرخ تورم را افزايش مي دهدسران دي -8 در خواستار شدند: ايران را هر چه زودتر در (W.T.O) بپذيرد