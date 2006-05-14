به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد امير اسفندياري درباره حضور سينماي ايران در بازار فيلم جشنواره كن امسال گفت: "بنياد فارابي در سومين چتر سينماي ايران در جشنواره كن زمينه حضور موسسات و نهادهايي چون كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوان، خانه سينما، انجمن سينماي جوانان ايران، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان توسعه سينمايي سوره وابسته به حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، شركت به‌نگر، رسانه بين المللي بامداد و موسسه قرن بيست و يكم به همراه گروهي از پخش كنندگان مستقل ايراني را براي ارائه آثار بلند، كوتاه، مستند و انيميشن در يكي از بهترين نقاط بازار فيلم كن فراهم كرده است."

مدير امور بين‌الملل فارابي افزود: "به منظور معرفي هر چه بهتر محصولات سينماي ايران در بازار كن، كتابي به زبان انگليسي شامل معرفي منتخبي از فيلم هاي بلند، كوتاه، مستند و انيميشن موسسات و شركت هاي مختلف و يك نرم افزار چندرسانه اي (مولتي مديا) شامل مشخصات فيلم ها به همراه بخشي از هر فيلم در بازار ارائه مي شود."

وي ملاقات و تبادل نظر با نمايندگان شركت هاي پخش كننده خارجي و شبكه هاي تلويزيوني براي بازاريابي محصولات سينماي ايران و رايزني با شركت هاي فروشنده فيلم هاي خارجي براي خريد فيلم هاي روز سينماي جهان را از ديگر برنامه هاي چتر سينماي ايران در كن اعلام كرد.

چتر سينماي ايران همزمان با آغاز جشنواره كن (چهارشنبه 27 ارديبهشت) آغاز به كار مي كند و به مدت 11 روز (يك روز قبل از اختتاميه) در معتبرترين رويداد سينمايي جهان برپاست.