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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۷

انتصاب رؤسای ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت در استانها

انتصاب رؤسای ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت در استانها

معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها را به عنوان رؤسای ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در استان ها منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی جداگانه ای، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها را به عنوان رؤسای ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در استان ها منصوب کردند.

در متن حکم خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها آمده است:

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در آبان ماه سال جاری بدین وسیله جنابعالی را به عنوان رئیس ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت منصوب می نمایم.

امید است با اتکاء بر الطاف خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها مؤسسات و تشکل های مردمی و همچنین با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و مفاد مندرج در دستور العمل اجرایی آزمون شاهد برگزاری رویدادی باشکوه و جریان ساز در آن استان باشیم.

کد مطلب 6939641
سیده فاطمه سادات کیایی

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