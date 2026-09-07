انتصاب رؤسای ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت در استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی جداگانه ای، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها را به عنوان رؤسای ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در استان ها منصوب کردند.

در متن حکم خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها آمده است:

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در آبان ماه سال جاری بدین وسیله جنابعالی را به عنوان رئیس ستاد اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت منصوب می نمایم.

امید است با اتکاء بر الطاف خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها مؤسسات و تشکل های مردمی و همچنین با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و مفاد مندرج در دستور العمل اجرایی آزمون شاهد برگزاری رویدادی باشکوه و جریان ساز در آن استان باشیم.