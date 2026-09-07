خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روایت امروز محلات، نه حکایت ترکش‌ها، که داستان مردانی است که در بحبوحه جنگ رمضان، خانه و آسایش خود را رها کردند تا خانه‌ همسایگان آسیب‌دیده‌شان را بازسازی کنند.

این حرکت داوطلبانه، نه یک امداد ساده، که نمایشی از پیوند عمیق اجتماعی در بزنگاه‌های سخت است، جایی که مردم با تکیه بر توان خود، «جهاد صرفه‌جویی» و همیاری را در برابر ماشین جنگی دشمن قد علم کردند.

حضور خودجوش گروه‌های جهادی در صحنه بازسازی و امدادرسانی، بار دیگر فرهنگ اصیل ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در این خطه متبلور کرد و امید را به کانون خانواده‌های آسیب‌دیده بازگرداند.

از «شیشه‌بری» تا «مهرورزی» وقتی مهارت خانوادگی گره‌گشای مشکلات مردم شد

گروه جهادی «شهید عابدی» که در بحبوحه حوادث محلات به عنوان یک پایگاه تخصصیِ خدمت‌رسانی ظهور کرد، امروز با عبور از مراحل اولیه، به یک جریان زنده و پویا تبدیل شده که با بهره‌گیری از مهارت‌های فنی و ظرفیت‌های فرهنگی، در مسیر خدمت به مردم می‌درخشد.

محمود مرادی نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شکل‌گیری گروه جهادی شهید عابدی مرهون نیازِ فوری مردم در آن برهه خاص بود، در روزهایی که خانه‌های مردم محلات بر اثر حادثه دچار آسیب شده بود، متوجه شدیم که حضور در صحنه و خدمت‌رسانی بی‌منت، اولویت اصلی است به همین منظور از جوانان نراقی که در شهرهای مختلف سکونت داشتند، دعوت کردیم تا با تجمیع ظرفیت‌های فردی، وارد میدان شویم.

وی با اشاره به نقش سابقه و پیشینه خانوادگی در این خدمت جهادی، افزود: شغل موروثی ما شیشه‌بری است وقتی به محلات رسیدیم، دریافتیم که مشکل اصلی نه فقط تهیه مصالح، بلکه مهارت اندازه‌گیری و نصب دقیق شیشه‌هاست. ما این تجربه خانوادگی را به میدان آوردیم تا خانواده‌هایی که در شرایط بحرانی گرفتار شده بودند، دغدغه‌ای برای بازسازیِ محل سکونت خود نداشته باشند.

این فعال جهادی با ارائه آماری از این خدمت جهادی تصریح کرد: در یک بازه زمانی ۱۰ روزه، اعضای گروه با حضور جهادی و شبانه‌روزی، بیش از ۱۰۰ منزل را بازدید، اندازه‌گیری و تجهیز کردند، هدف ما این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آرامش به خانه‌های آسیب‌دیده بازگردد و این خدمات به صورت رایگان انجام شد.

مرادی افزود: فعالیت‌های ما در حوزه فنی و شیشه‌بری محدود نماند چرا که فهمیدیم خدمت جهادی پایانی ندارد و پس از گذر از آن شرایط، فعالیت‌های خود را به سمت اقدامات حمایتی از نیازمندان و برنامه‌های فرهنگی معطوف کردیم.

وی گفت: اکنون گروه جهادی شهید عابدی، همزمان با تداوم برنامه‌های حمایتی، در حوزه فرهنگی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کند، برگزاری یادواره‌های شهدا، توزیع اقلام فرهنگی میان نوجوانان و تجمعات هدفمند برای تربیت نسل جوان، بخش دیگری از فعالیت‌های جاری ما است.

این فعال جهادی تأکید کرد: تجربه حضور در محلات به ما آموخت که برای انجام کار جهادی، لزوماً نیازی به بودجه‌های کلان نیست، گاهی همان مهارتی که سال‌ها در یک خانواده وجود داشته، در دستان جوانی که روحیه بسیجی دارد، به ابزاری قدرتمند برای کاهش آلام مردم تبدیل می‌شود.

مرادی گفت: گروه جهادی شهید عابدی همچنان با قدرت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و اعضای ما در هر منطقه‌ای که نیاز باشد، آماده حضور و ادای دین به انقلاب و مردم هستند.

وقتی منش «شهید عابدی» الگوی گروه‌های جهادی می‌شود

فرزند شهید غیاثعلی عابدی و از اعضای فعال این گروه جهادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه‌های عمیق خدمت در خانواده و محله خود اظهار کرد: پدرم، کشاورزی از دیار نراق بود که در خانواده‌ای پرجمعیت رشد کرد اما این وسعت خانواده و مسئولیت‌های سنگین دامداری و کشاورزی، هرگز او را از خدمت به مردم باز نداشت.

مجتبی عابدی در تبیین شخصیت این شهید والامقام تصریح کرد: شهید عابدی در ایام اعزام نیروها به جبهه، محور جمع‌آوری کمک‌ها بود، اگر خودروهای سپاه و بسیج برای تبلیغات به منطقه می‌آمدند، او نخستین کسی بود که دوستان و اهالی را برای همراهی فرا می‌خواند و اجازه نمی‌داد هیچ خودرویی دست‌خالی از نراق خارج شود.

فرزند شهید عابدی گفت: دوستان پدرم همیشه از دستان پینه‌بسته‌ او به نیکی یاد می‌کردند؛ دستانی که در راه رزق حلال سخت شده بود، اما وقتی به جبهه رفت، خودش می‌گفت این دست‌ها دیگر قرار نیست به کار کشاورزی برگردد.

وی افزود: پدرم در دی‌ماه سال ۱۳۶۵، با سپردن تمامی امورِ کشاورزی به عموهایم، راهی جبهه شد و سرانجام در عملیات کربلای ۵ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

عضو گروه جهادی شهید عابدی در خصوص علت انتخاب نام پدر برای این گروه جهادی گفت: آقای مرادی، از اعضای گروه، همسایه‌ قدیمی پدرم بود و به خوبی می‌دانست که شهید عابدی حتی در فصل زمستان که کار کشاورزی کمتر بود، پیش‌قدم کارهای عام‌المنفعه مانند لایروبی قنات‌ها می‌شد، پس از وقوع حوادث اخیر و هنگام شکل‌گیری گروه، با همفکری به این نتیجه رسیدیم که شهدا نیازی به نامِ ما ندارند اما ما نیازمند سایه‌ نام آن‌ها هستیم تا بتوانیم در مسیر خدمت قدم برداریم.

وی ادامه داد: اگر پدرم امروز زنده بود، قطعاً در صفِ اول همین فعالیت‌های جهادی قرار می‌گرفت چرا که روحیه‌ او، خستگی‌ناپذیری در خدمت بود.

فرزند شهید عابدی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های جهادی بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن آرمان‌های شهدا است، گفت: ما تلاش می‌کنیم با ادامه دادن همان روحیه‌ خدمت‌گزاری و گره‌گشایی از مردم، راه پدرانمان را زنده نگه داریم، آنچه ما در این گروه انجام می‌دهیم، در واقع همان مسیری است که شهدا برای حفظ کرامتِ مردم و استقلال کشور طی کردند.

جهاد شیشه؛ مهارت‌آموزی در خدمت مردم

یکی دیگر از اعضای فعال این گروه جهادی، در تشریح شکل‌گیری این جریانِ خدمت‌رسانی اظهار کرد: ایده اصلی این کار با هدف بهره‌گیری از مهارت‌های فنی موجود در خانواده و دوستان شکل گرفت، از آنجا که به واسطه پیشه پدرمان، در زمینه شیشه‌بری مهارت داشتیم و ابزارهای مورد نیاز در اختیارمان بود، تصمیم گرفتیم این توانایی فنی را نه برای انتفاع شخصی، بلکه برای کاهش آلام مردم به خدمت بگیریم.

احمد مرادی نراقی با اشاره به جهاد صرفه‌جویی و استفاده از ظرفیت خیران دانشگاهی تصریح کرد: برای تأمین تجهیزات اولیه، موضوع را در کانال مجازی دانشگاه آزاد نراق مطرح کردیم، خوشبختانه با استقبال کارکنان و اساتید، مبلغ مورد نیاز برای تهیه دو کارتن چسب صنعتی فراهم شد، همچنین با همت مردم نوع‌دوست دلیجان، یک کارتن دیگر نیز تأمین شد تا با این پشتوانه مردمی، از روز دومِ عملیات، دغدغه‌ای برای ابزار کار نداشته باشیم.

این نیروی جهادی درباره سبک فعالیت گروه گفت: اعضای این گروه، از برادر و پسرعمو گرفته تا سایرین، با وجود مشغله‌های روزمره، گاه از صبح تا پاسی از شب، در منازل خانواده‌های محروم حاضر شده و با نصب شیشه، امنیت خانه‌ها را تأمین می‌کنند اگرچه خستگی جسمی جزو لاینفک کارهای فنی است، اما روحیه بسیجی حاکم بر گروه، این خستگی را به لذتی ماندگار تبدیل کرده است.

مرادی نراقی در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب نام این گروه را ادای دینی به مقام شامخ شهدا دانست و گفت: شهید غیاثعلی عابدی از شهدای والامقام منطقه نراق است، از آنجا که فرزند این شهید بزرگوار نیز در گروه ما حضور دارد، نام این شهید را برای گروه برگزیدیم تا برکت فعالیت‌هایمان بیش از پیش باشد.

وی تاکید کرد: این گروه به صورت مقطعی و با رصد میدانی، هرگاه در منطقه‌ای نیازی احساس شود، آماده خدمت‌رسانی است، فعالیت‌های جهادی نه تنها گره‌گشای مشکلات مردم است، بلکه بهترین فرصت برای بسیج ظرفیت‌های بومی و مهارتی است؛ جایی که هر فرد می‌تواند با تکیه بر تخصص خود، سهمی در کاهش مشکلات جامعه داشته باشد.