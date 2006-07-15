ترجمه هاي اخير قرآن از سطح كيفي مطلوبي برخودار هستند

كرم خدا امينيان مترجم قرآن كريم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه ترجمه بايد به گونه اي باشد كه به كلام اصلي خداوند نزديك بوده و به اصل مطلب آسيبي نرساند، اظهار داشت: ترجمه هايي كه از قرآن ارائه مي شود، چه منظوم و چه منثور، بايد مفاهيم و مباني اصلي قرآن كريم را حفظ و در معناي اصلي آن هيچ خللي ايجاد نكند.

وي تسلط مترجم به زبان عربي و فارسي، تسلط به قواعد دستوري هر دو زبان، تسلط به علوم اسلامي، فقه، آشنايي با احكام اسلامي، مسائل اجتماعي و اخلاقي را در ترجمه هاي قرآن كريم بسيار مهم عنوان كرد.

كرم خدا امينيان با اشاره به اينكه ترجمه در چند سال اخير به صورت تحت اللفظي بوده است و اين ترجمه ها چندان جالب نيست، تصريح كرد: پس از انقلاب اسلامي ايران ترجمه هاي شيوا و رواني ارائه شده كه روز به روز هم بهتر مي شود.

اين مترجم قرآن كريم ياد آور شد: طي سالهاي اخير استاداني در دانشگاهها تربيت شده اند كه با توجه به قواعدي كه فراگرفته اند توانسته اند قرآن را بهتر ترجمه كنند، مانند ترجمه بهاء الدين خرمشاهي يا الهي قمشه اي پدر و پسر كه ترجمه پسر به مراتب بهتر از ترجمه پدر شده است.

امينيان كه خود قرآن را به شكل منظوم ترجمه كرده است، گفت: اگرچه ترجمه منظوم قرآن كريم قابل توجه است، اما بيشتر براي كساني كه اهل شعر هستند اهميت دارد، ترجمه منظوم مي تواند وسيله اي براي جذب و جلب مردم به سوي درك و فهم معاني قرآني باشد.