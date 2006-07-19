تربيت اسلامي نيازمند تحقيقات وسيع و گسترده اي است

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر، محمد نغش انديشمند عربستاني طي مقاله اي تربيت اسلامي را مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده است: تربيت يعني بارورشدن نيروي عقلاني، خلقي و جسمي انسان تا اينكه بهترين بشر بر روي زمين باشد. تربيت اسلامي وسيله اي براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است، زيرا شخصيت انسان مؤمن و مسلمان با آن كامل مي شود و مي تواند مطيع اوامر خداوند بلند مرتبه بوده و به دين خود تمسك مي جويد. بر اين اساس بايد آنچه را كه مربوط به كتاب خدا و سنت نبوي است رعايت و با همه بدعتها مبارزه كرد.

وي نقش والدين را در تربيت اسلامي مهم قلمداد كرد و ياد آور شد: بر والدين واجب است كه آموزه هاي اسلام را از همان اوان كودكي آموزش دهند و آنها را با مسئوليت خود در آينده آشنا سازند.

والدين به منزله چراغ هدايتي هستند كه فرزندان را از افتادن در ضلالتها و رذالتها برحذر مي دارند و با موعظه هاي خود تأثير گذار بوده و آنها را راهنمايي مي كنند. آنها را با ايمان و توحيد به سوي خداوند بلند مرتبه فرا مي خوانند. آنها بايد با آموزش دادن فرزندانشان را به حفظ قرآن كريم تشويق كنند تا دستاوردهاي دين مبين اسلام در جانشان، همراه با رشد شخصيت بارور شود .

در آيات قرآن شيوه هاي زندگي بشر اجتماعي ارائه شده است تا بحرانهاي موجود براي دستيابي انسان به سعادت را از پيش رو بردارد. خدا انسان را خلق كرد و به او اراده اي داد تا بتواند با اختياري كه دارد كارهاي خير را انجام و از نيكان باشد.

وي در ادامه مدارس را يكي از بزرگترين عوامل در تكوين شخصيت فرد در مراحل ابتدايي معرفي كرد و گفت: در مراحل ابتدايي آموزشها بهره گيري دانش آموز از شيوه و سلوك معلم و تأثير پذيري او از ديگر دانش آموزان بسيار مهم است. اما در يك جو اسلامي بهترين كار و فعاليت براي تربيت تثبيت عادات فاضله، نيكو و پسنديده است تا آنها با اين رويكرد اخلاقي انس گيرند.

از صفات اخلاقي كه بر نوجوانان واجب است رعايت كنند اطاعت خدا و رسول خدا قبل از هر چيزي است، در قرآن آيات بسياري بر اطاعت و فرمانبرداري از خداوند وجود دارد و جايگاه ويژه اي براي آن قائل شده است.

از سوي ديگر انجام عبادت منجر به پيشگيري از نفوذ و وسوسه هاي شيطان به قلب مؤمن شده و جان و روح او مملو از آرامش مي شود و آمادگيهاي لازم براي پذيرش و استجابت اوامر خداوند رحمان را خواهد داشت.

دين اسلام از مردم مي خواهد كه قوانين تربيتي سالم را كه شايسته يك مسلمان است رعايت كنند و مادامي كه آنها به قرآن و سنت نبوي چنگ مي زنند از آزادي و سعادت برخوردار خواهند بود . اسلام ديني است كه انسان را به سوي خير و رحمت دعوت و بر اخلاص و محبت تشويق مي كند.

اما تربيت اسلامي نياز به تحقيقات وسيع و گسترده اي دارد، زيرا جهان به آن نيازمند است تا هدايت يافته و از ضلال و گمراهي نجات يابند و اين جز با تحقق شريعت اسلام محقق نمي شود.