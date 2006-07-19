  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۲۱:۰۷

فردا شب و در محل آكادمي كميته المپيك؛

برترين هاي جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني معرفي مي شوند

برترين هاي جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني معرفي مي شوند

پنجمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني فردا شب به كار خود پايان خواهد داد .

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مراسم با حضور آقايان دكتر غذدر دبيركل فدراسيون همبستگي ورزشي كشورهاي اسلامي ، دكتر رضا قراخانلو و علي كفاشيان رئيس و دبيركل كميته ملي المپيك ، عبدالرضا ساور معاون فرهنگي ، حقوقي و امورمجلس سازمان تربيت بدني ، درساعت 20 فردا پنجشنبه 29 تيرماه درمحل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار مي شود.

در اين مراسم كه نمايندگان فرهنگي سفارتخانه هاي خارجي مقيم تهران ، مسئولان ورزشي ، هنرمندان ، قهرمانان ملي پوش كشورمان و همچنين ورزش دوستان نيز حضورخواهند داشت آثار برترمنتخب توسط داوران اين معرفي و جوايز اين جشنواره شامل تنديس، ديپلم افتخار و هداياي نقدي را دريافت خواهند كرد.

آثار برتر اين جشنواره به عنوان نمايندگان جشنواره منطقه اي جنوب و غرب آسيا ، به بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي در ميالن ايتاليا ارسال مي شوند و با آثار برتر 11 منطقه ديگر در مرحله نهايي به رقابت خواهند پرداخت.

شايان ذكر است كه در اين جشنواره 250 فيلم ورزشي شامل 205 اثرداخلي و 45 اثرخارجي به رقابت پرداختند و نفرات و آثار برتر در روز پنجشنبه معرفي خواهند شد.

کد مطلب 355472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها