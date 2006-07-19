برترين هاي جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني معرفي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مراسم با حضور آقايان دكتر غذدر دبيركل فدراسيون همبستگي ورزشي كشورهاي اسلامي ، دكتر رضا قراخانلو و علي كفاشيان رئيس و دبيركل كميته ملي المپيك ، عبدالرضا ساور معاون فرهنگي ، حقوقي و امورمجلس سازمان تربيت بدني ، درساعت 20 فردا پنجشنبه 29 تيرماه درمحل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار مي شود.

در اين مراسم كه نمايندگان فرهنگي سفارتخانه هاي خارجي مقيم تهران ، مسئولان ورزشي ، هنرمندان ، قهرمانان ملي پوش كشورمان و همچنين ورزش دوستان نيز حضورخواهند داشت آثار برترمنتخب توسط داوران اين معرفي و جوايز اين جشنواره شامل تنديس، ديپلم افتخار و هداياي نقدي را دريافت خواهند كرد.

آثار برتر اين جشنواره به عنوان نمايندگان جشنواره منطقه اي جنوب و غرب آسيا ، به بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي در ميالن ايتاليا ارسال مي شوند و با آثار برتر 11 منطقه ديگر در مرحله نهايي به رقابت خواهند پرداخت.

شايان ذكر است كه در اين جشنواره 250 فيلم ورزشي شامل 205 اثرداخلي و 45 اثرخارجي به رقابت پرداختند و نفرات و آثار برتر در روز پنجشنبه معرفي خواهند شد.